ΤΟ Απόκοσμο Θέαμα με τα «ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΑ» ΠΤΗΝΑ: Που βρίσκεται η Κόκκινη λίμνη που σκοτώνει όποιο ζώο πέφτει στα νερά της ... Επιβιώνει μόνο ένα είδος ψαριού!

Η λίμνη Νάτρον δεν είναι μια συνηθισμένη λίμνη. Όποιο ζώο πλησιάσει στα νερά της, μαρμαρώνει! Βρίσκεται στην Τανζανία κοντά στα σύνορα με τη...

















Η λίμνη Νάτρον δεν είναι μια συνηθισμένη λίμνη. Όποιο ζώο πλησιάσει στα νερά της, μαρμαρώνει! Βρίσκεται στην Τανζανία κοντά στα σύνορα με την Κένυα και περιβάλλεται από ηφαίστεια. Τροφοδοτείται από πηγές οι οποίες είναι πλούσιες σε μεταλλικά στοιχεία, καθιστώντας τα νερά ιδιαίτερα αλκαλικά, φθάνοντας σε pH από 9 έως 10,5.Λόγω της υψηλής αλκαλικότητας, στα νερά της ζει μόνο ένα είδος μικρού ψαριού γνωστό ως Alcolapia latilabris και κυανοβακτήρια. Το μικρό ψάρι Alcolapia latilabris που ζει στη λίμνη Νάτρον Το νερό μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες έως 60 βαθμούς Κελσίου κι έτσι η λίμνη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τους ζωντανούς οργανισμούς. Πήρε το όνομά της από το νάτρον, ένα μείγμα άλατος και μετάλλων που μοιάζει με σόδα και προκύπτει από την εξάτμιση του νερού. Το νάτρον αναφέρεται και ως «ακάθαρτο αλάτι» και χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Αιγύπτιους για τη μουμιοποίηση.H λίμνη είναι τόπος αναπαραγωγής για περίπου 2,5 εκατομμύρια φοινικόπτερα, τα οποία έχουν μια κόκκινη χρωστική και δίνουν στα νερά της λίμνης ροζ ή κόκκινο χρώμα Κατά καιρούς, πολλά ζώα βρήκαν θάνατο στη λίμνη Νάτρον. Όσα πουλιά επιχείρησαν να βουτήξουν στα νερά της μαρμάρωσαν και έμειναν στις όχθες της βαλσαμωμένα. Το 2010 ο Άγγλος φωτογράφος Νικ Μπραντ, που ανέλαβε να αποτυπώσει στον φακό του τα σπάνια ζώα της Αφρικής, ανακάλυψε στις όχθες της λίμνης τα μαρμαρωμένα πτηνά και τα φωτογράφισε. Όπως ανέφερε: «Δεν μπορούσα να τα βοηθήσω, αλλά μπορούσα να τα φωτογραφίσω.Κανένας δεν ξέρει με σιγουριά πως πέθαναν, αλλά φαίνεται πως η γυαλιστερή επιφάνεια της λίμνης τα μπέρδεψε. Όπως τα πουλιά πέφτουν πάνω σε καθρέπτες, μάλλον συγκρούστηκαν με τα θανατηφόρα νερά της λίμνης». Το αποτέλεσμα είναι εξίσου εντυπωσιακό όσο και ανατριχιαστικό: Απολιθωμένο φλαμίνγκο στη λίμνη Νάτρον, φωτογραφία Νικ Μπαντ Μαρμαρωμένος θαλασσαετός στη λίμνη Νάτρον, φωτογραφία Νικ Μπραντ Μαρμαρωμένη νυχτερίδα.mixanitouxronou.gr