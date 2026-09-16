Εξαρθρώθηκε σπείρα που ανατίναζε ΑΤΜ στην επαρχία, τα σήκωναν με γερανοφόρο και κλεμμένα οχήματα

Δύο άτομα, ηλικίας 44 και 29 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, δρ...



Η έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση της έκρηξης σε ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, από το οποίο αφαιρέθηκε το χρηματοκιβώτιο με το ποσό των 43.420 ευρώ. Παράλληλα, οι δύο συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν για ακόμη δύο κλοπές οχημάτων σε Κηφισιά και Μεταμόρφωση.



Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τα τέλη του 2023 δομημένη ομάδα με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών οχημάτων και διαρρήξεων ΑΤΜ τραπεζικών καταστημάτων που βρίσκονταν σε σούπερ μάρκετ στην επαρχία.



Τον Δεκέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να κατασκεύασαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με στερεές εκρηκτικές ύλες. Στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φέροντας οπλισμό, τον τοποθέτησαν σε ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.



Μετά την έκρηξη, χρησιμοποίησαν συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό, το οποίο είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από την ίδια περιοχή, προκειμένου να ρυμουλκήσουν το χρηματοκιβώτιο του ΑΤΜ.

Δύο άτομα, ηλικίας 44 και 29 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, δραστηριοποιούνταν σε κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις ΑΤΜ.