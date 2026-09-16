Η Ιωάννα Γάκα κατέρρευσε έξω από τον ανακριτή: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε, αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ

Αδιαθεσία αισθάνθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην υπόθεση Μαζωνάκη. Η γιατρός φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία έξω...



Στην Ευελπίδων μετά από λίγο κατέφθασε ασθενοφόρο με το πλήρωμά του να προσπαθεί να της παράσχει τις πρώτες βοήθεια.



Ωστόσο, η κατηγορούμενη ήταν σύμφωνα με πληροφορίες σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλάιγοντας αρνούνταν την ιατρική φροντίδα που προσπάθησαν να της παράσχουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η γιατρός φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία έξω από το ανακριτικό γραφείο μετά την ολοκλήρωση απολογίας της και ενώ στο γραφείο του ανακριτή απολογούνταν ο κατηγορούμενος σύζυγός της.