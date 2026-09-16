Η Ιωάννα Γάκα κατέρρευσε έξω από τον ανακριτή: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε, αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ

Αδιαθεσία αισθάνθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην υπόθεση Μαζωνάκη. Η γιατρός φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία έξω...
Αδιαθεσία αισθάνθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στην υπόθεση Μαζωνάκη.
Η γιατρός φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία έξω από το ανακριτικό γραφείο μετά την ολοκλήρωση απολογίας της και ενώ στο γραφείο του ανακριτή απολογούνταν ο κατηγορούμενος σύζυγός της.
Στην Ευελπίδων μετά από λίγο κατέφθασε ασθενοφόρο με το πλήρωμά του να προσπαθεί να της παράσχει τις πρώτες βοήθεια.
Ωστόσο, η κατηγορούμενη ήταν σύμφωνα με πληροφορίες σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλάιγοντας αρνούνταν την ιατρική φροντίδα που προσπάθησαν να της παράσχουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
Στην Ευελπίδων μετά από λίγο κατέφθασε ασθενοφόρο με το πλήρωμά του να προσπαθεί να της παράσχει τις πρώτες βοήθεια.
Ωστόσο, η κατηγορούμενη ήταν σύμφωνα με πληροφορίες σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλάιγοντας αρνούνταν την ιατρική φροντίδα που προσπάθησαν να της παράσχουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
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