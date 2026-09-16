Σαν σήμερα στη Φλώρινα τα αντάρτικα σώματα Μακρή και Βλαχογιάννη τσακίζουν τους κομιτατζήδες κι αφήνουν πίσω τους 17 νεκρούς

Τα ανταρτικά σώματα Μακρή και Βλαχογιάννη συγκρούονται και σχεδόν διαλύουν το κομιτατζήδικο τμήμα (τσέτα) του βοεβόδα Ναούμ, ανάμεσα στα χω...

Τα ανταρτικά σώματα Μακρή και Βλαχογιάννη συγκρούονται και σχεδόν διαλύουν το κομιτατζήδικο τμήμα (τσέτα) του βοεβόδα Ναούμ, ανάμεσα στα χωριά Γραδέσνιτσα και Δράγος της περιοχής Μοναστηρίου-Φλώρινας.Εναντίον της ίδιας τσέτας είχαν επιτεθεί και την 29η Ιουλίου 1905, στο χωριό Κλαδορράχη, τα σώματα των Καραβίτη και Μακρή, πετυχαίνοντας την εξόντωση 17 κομιτατζήδων.