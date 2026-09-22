Παρθενώνας και Αγία Σοφία: Ιστορικοί βίοι παράλληλοι… για τον Ελληνισμό

Διεκδικούμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα και έχουμε δίκιο. Ανησυχούμε για την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, την οποία μετέτρεψε σε ισλαμικό τ...

Διεκδικούμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα και έχουμε δίκιο. Ανησυχούμε για την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, την οποία μετέτρεψε σε ισλαμικό τέμενος ο Ερντογάν και καλά κάνουμε. Ο Παρθενώνας και η Αγία Σοφία δεν είναι απλώς σύμβολα πολιτισμού, ελληνικού και οικουμενικού. Είναι και πρέπει να είναι τα θεμέλια της Παιδείας μας.Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑΓια να γίνει πιο ισχυρή η φωνή μας όταν μιλούμε στο διεθνές κοινό για αυτά τα αριστουργήματα πρέπει να ενισχύσουμε την Ανθρωπιστική Παιδεία και την ελληνογνωσία των παιδιών μας. Βεβαίως η εποχή μας απαιτεί τεχνολογική κατάρτιση, γνώσεις πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Αλλά αυτά τα στοιχεία κάλλιστα συμβαδίζουν με την ταυτόχρονη καλλιέργεια της Ελληνορθόδοξης Παιδείας, των κλασικών γραμμάτων, των ιστορικών σπουδών. Χρήσιμες οι δεξιότητες, αλλά χρειαζόμαστε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Επαγγελματίες, αλλά και Ανθρώπους με Α κεφαλαίο. Και όπως έλεγε ο Πλάτων, κάθε επιστήμη (καλή γνώση) όταν αποκόπτεται από την αρετή οδηγεί σε πανουργία και όχι σε σοφία.Για να διεκδικήσουμε με μεγαλύτερη ζέση και καλύτερη γνώση τα Γλυπτά που έκλεψε ο Λόρδος Έλγιν πρέπει να ενισχύσουμε το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Να μαθαίνουν τα ελληνόπουλα τη διαχρονική ελληνική γλώσσα σε όλες τις ιστορικές περιόδους της. Όλοι οι σπουδαίοι ποιητές μας, ο Κωστής Παλαμάς, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελύτης κ.α. είχαν βαθιά γνώση των Αρχαίων τραγωδιών και των κορυφαίων ιστορικών της Αρχαιότητος, των Πατερικών Κειμένων, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Υμνογραφίας. Η Ελληνική Λογοτεχνία ξεκινά από τον Όμηρο και φθάνει μέχρι σήμερα. Ας μην αφήνουμε τα παιδιά μας να αγνοούν αυτούς τους θησαυρούς.Να δώσουμε περισσότερο χρόνο και καλογραμμένα εγχειρίδια για το μάθημα της Ιστορίας. Να τονίζεται η συνέχεια του Ελληνικού Πολιτισμού από την Αρχαιότητα μέσω του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Να μην σταματά η Αρχαία Ιστορία πριν από τον Μέγα Αλέξανδρο ελλείψει διδακτικών ωρών. Να μπορούν οι νέοι και οι νέες μας να κατανοήσουν το μεγαλείο του Παρθενώνα και των άλλων καλλιτεχνικών και αρχιτεκτονικών έργων της Αρχαιότητας.Να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ιστορία και στον πολιτισμό του Βυζαντινού κράτους (της Ρωμανίας). Οι αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας ήταν Έλληνες από τις Τράλλεις της Μικράς Ασίας: ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος. Ο ανακαινιστής της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, ο Θεόδωρος Μετοχίτης (ΙΔ΄ αιώνας), πάντα τόνιζε ότι οι Έλληνες της εποχής του ανήκουν στο ίδιο γένος και έχουν την ίδια γλώσσα με τους Αρχαίους Έλληνες.Δεν μπορεί να κατανοηθεί ο Βυζαντινός Πολιτισμός και η οικουμενική ακτινοβολία του χωρίς την παραδοχή ότι η Ορθοδοξία είναι άρρηκτα δεμένη με την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων. Όπως καταδεικνύουν οι σοβαροί ιστορικοί το Βυζάντιο ήταν κράτος πολυεθνικό, αλλά μονοπολιτισμικό: Ελληνικός Πολιτισμός και Ελληνική Γλώσσα, Ορθόδοξη Πίστη και Ρωμαϊκό Δίκαιο, το οποίο εκχριστιανίσθηκε και σήμερα ονομάζεται Βυζαντινο-ρωμαϊκό Δίκαιο.Δεν νοείται Πολιτική Αγωγή για τα ελληνόπουλα χωρίς το ύψιστο μάθημα πατριωτισμού και δημοκρατίας που είναι ο Επιτάφιος του Περικλέους, γραμμένος από τον Θουκυδίδη. Ας τον διδάξουμε στο πρωτότυπο. Για να έχουν τα παιδιά μας τον Παρθενώνα και την Αγία Σοφία στον νου τους και στην καρδιά τους αξίζει να τα εφοδιάσουμε με το ζείδωρο πνεύμα της Κλασικής – Ανθρωπιστικής Παιδείας.