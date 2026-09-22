Καταδίωξη στο Αντίρριο κατέληξε σε τρεις συλλήψεις: Οι δράστες έκρυψαν ναρκωτικά και χρήματα σε θάμνους

Σε θάμνους επιχείρησαν να κρύψουν ένα κιτ φαρμακείου που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από καταδ...



Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο από τους κατηγορούμενους επέβαιναν σε αυτοκίνητο και κινούνταν στην Επαρχιακή Οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών και προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο, κατευθύνθηκαν προς περιοχή του Αντιρρίου.



Οι αστυνομικοί κατάφεραν στη συνέχεια να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.



Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρέθηκε το αυτοκίνητο, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε θάμνους ένα κιτ φαρμακείου που είχαν κρύψει οι κατηγορούμενοι. Στο εσωτερικό του, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, υπήρχε μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε.



Η έρευνα συνεχίστηκε σε οικία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον τρίτο κατηγορούμενο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε επίσης σε μοτοσικλέτα.



Συνολικά, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν 1.495 ευρώ, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.



Από τον έλεγχο των στοιχείων των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο άνδρας που οδηγούσε το αυτοκίνητο δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Σε θάμνους επιχείρησαν να κρύψουν ένα κιτ φαρμακείου που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στην περιοχή του Αντιρρίου τη Δευτέρα (21/9). Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε και στη σύλληψη ενός τρίτου άνδρα, ενώ από τις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοκαΐνη, κάνναβη και χρήματα.