Το αποστομωτικό πείραμα μιας δασκάλας που αποδεικνύει πόσο επικίνδυνο είναι να τρώει κανείς με άπλυτα χέρια

Όταν η μητέρα σου φώναζε «έπλυνες τα χέρια σου;» και επέμενε να το κάνεις πριν φας, κάτι παραπάνω ήξερε. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είνα...









Όταν η μητέρα σου φώναζε «έπλυνες τα χέρια σου;» και επέμενε να το κάνεις πριν φας, κάτι παραπάνω ήξερε.Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να πλένουμε τα χέρια μας πριν φάμε. Και όντως, ίσως να το κάνουμε πριν καθίσουμε στο τραπέζι.Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας όμως, οι περισσότεροι δεν είμαστε και τόσο επιμελείς με το απαραίτητο πλύσιμο των χεριών πριν αυτό έρθει σε επαφή με φαγητό.Αρκεί να σκεφτείτε πόσες φορές έχετε φάει κάτι στο χέρι καθώς περπατάτε στο δρόμο ή πόσες φορές έχετε γυρίσει πεινασμένη στο σπίτι και έχετε φάει κατευθείαν με τα χέρια σας χωρίς πρώτα να κάνετε μια στάση στο μπάνιο;Και δε μιλάμε καν για τις φορές που μασουλάτε κάτι την ώρα που δουλεύετε και παράλληλα πιάνετε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο ή τρώτε κάτι με το ίδιο χέρι με το οποίο πριν από λίγο στέλνατε μήνυμα από το κινητό σας.Αυτό που όλοι, λίγο-πολύ, κάνουμε ασυνείδητα, αλλά χωρίς να καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι μπορεί να έχει πολύ τρομακτικές συνέπεις στην υγεία μας.Μια δασκάλα από τη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην προσπάθεια της να διδάξει στα παιδιά πόσο σημαντική είναι η υγιεινή των χεριών, αποφάσισε να κάνει ένα απλό και αποστομωτικό πείραμα που αποδεικνύει τη δύναμη των μικροβίων και πως αυτά εξαπλώνονται πάνω σε ένα τρόφιμο όταν το ακουμπάμε με άπλυτα χέρια.