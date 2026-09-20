Γεχούντα Μπεν Γιοσέφ: Η υποστήριξη στους Κούρδους δεν είναι συνωμοσία της Μοσάντ

Ο Πρόεδρος της Κουρδοεβραϊκής Κοινότητας στο Ισραήλ, Γεχούντα Μπεν Γιοσέφ, τοποθετήθηκε δημόσια με αφορμή τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τ...

Ο Πρόεδρος της Κουρδοεβραϊκής Κοινότητας στο Ισραήλ, Γεχούντα Μπεν Γιοσέφ, τοποθετήθηκε δημόσια με αφορμή τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που ενέπλεξαν το όνομά του σε υποτιθέμενες επιχειρήσεις μυστικών υπηρεσιών.Αφορμή για τις αναφορές των τουρκικών εφημερίδων Τζουμχουριέτ και Τακβίμ στάθηκε η συμμετοχή του σε εβραϊκό και κουρδικό συνέδριο στο Λονδίνο.Η Τακβίμ μάλιστα παρουσίασε την εκδήλωση ως επιχείρηση της ισραηλινής Μοσάντ, αποδίδοντας στον ίδιο τη διοργάνωσή της.Απαντώντας στους ισχυρισμούς αυτούς, ο Μπεν Γιοσέφ ξεκαθάρισε ότι το συνέδριο διοργανώθηκε από εβραϊκές και κουρδικές οργανώσεις με έδρα τη βρετανική πρωτεύουσα.Ο ίδιος παραβρέθηκε ως προσκεκλημένος ομιλητής, ανάμεσα σε περισσότερους από 50 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, εκ των οποίων μόλις πέντε προέρχονταν από το Ισραήλ.Στο συνέδριο απηύθυνε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Εβραίων και Κούρδων.Ο Ισραηλινός παράγοντας απέρριψε τις αιτιάσεις περί συνωμοσίας, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μια ανοιχτή δημόσια συνάντηση ακαδημαϊκών και εκπροσώπων κοινοτήτων με δημοσιευμένο πρόγραμμα.Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί η υποστήριξη στα εθνικά δικαιώματα του κουρδικού λαού -ενός λαού με ιστορία χιλιάδων ετών στην περιοχή- αντιμετωπίζεται από κύκλους στην Τουρκία, το Ιράν και το Ιράκ ως επιχείρηση της Μοσάντ, την ώρα που η υποστήριξη στην παλαιστινιακή ανεξαρτησία θεωρείται αυτονόητη και δεν χρεώνεται ως δράση τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.Στο κείμενό του, ο Μπεν Γιοσέφ υπογράμμισε ότι το δικαίωμα των δεκάδων εκατομμυρίων Κούρδων στην ελευθερία, την ασφάλεια και την αυτοδιάθεση δεν εξαρτάται από πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των Αλεβιτών και των Δρούζων.Αναφερόμενος στην προσωπική του διαδρομή, σημείωσε ότι είναι Ιεροσολυμίτης εκπαιδευτικός και πρώην δημοτικός σύμβουλος Ιερουσαλήμ.Τόνισε ότι η δράση του αντλεί έμπνευση από την οικογενειακή του παρακαταθήκη: ο παππούς του, Χαχάμ Σαλόμ Σιμόνι, διατελούσε Αρχιραβίνος στο Ντοχούκ του Ιράκ, ενώ ο θείος του, Χαμπίμπ Σιμόνι, υπήρξε βουλευτής της Κνεσέτ, δημοτικός σύμβουλος και επί 31 χρόνια ηγέτης των Κούρδων Εβραίων στο Ισραήλ, ξεχωρίζοντας για το κοινωνικό του έργο στην εκπαίδευση.Καταλήγοντας, ο Γεχούντα Μπεν Γιοσέφ σημείωσε ότι οι κατηγορίες περί κατασκοπείας δεν πρόκειται να τον φιμώσουν και διαμήνυσε προς την κουρδική κοινότητα διεθνώς ότι θα συνεχίσει να αμείωτα την προσπάθεια για τη φιλία των δύο λαών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.