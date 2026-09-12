Αν σας πουν λίγόψυχοι... «ντρέπομαι που είμαι Έλληνας»... Έτσι θα τους τελειώσετε...

Δεν χρειάζεται να ντρέπεστε που είστε Έλληνας, ντρέπονται άλλοι για σας. Οι Έλληνες οι πρόγονοι σας! Είπες πώς ντρέπεσαι που είσαι Έλλ...













Δεν χρειάζεται να ντρέπεστε που είστε Έλληνας, ντρέπονται άλλοι για σας. Οι Έλληνες οι πρόγονοι σας!Είπες πώς ντρέπεσαι που είσαι Έλληνας; Μήπως η λέξη Έλλην πρέπει να ντρέπεται που εκπροσωπεί εσένα, που δεν θυμίζεις τίποτα από τον Ηρωισμό, την Τόλμη, την Αρετή, των προγόνων σου!Μήπως έχεις να υποδείξεις την δουλεία σου και την ελεεινότητα με το να ψηφίζεις πρόσωπα ΌΧΙ με σκοπό το συμφέρον του έθνους και της πατρίδας σου, αλλά το προσωπικό σου, ή δεν καταλαβαίνεις τι λέω; Ξέχασες όταν έγλυφες τα οπίσθια των πολιτικών για να σου βολέψουν τον υιό ή την κόρη;Δεν κοιτούσες τότε στον καθρέφτη για να δεις τον εαυτό σου και να πεις, ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΛΕΓΟΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ;Με την πρώτη δυσκολία και εμπόδια βρίσκεις να κατηγορήσεις την Ελλάδα και τον Έλληνα. Όταν σε χρειάζεται όμως η Ελλάδα νοιάζεσαι μόνο για το τομάρι σου!Μήπως επιτέλους αντί να λες «ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ» είναι πιο δίκαιο να πεις «ΔΕΝ ΑΞΙΖΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΈΛΛΗΝΑΣ» (;;;)Έτσι στο εξής όταν τα βρίσκεις σκούρα θα λες ΔΕΝ ΑΞΙΖΩ ΝΑ ΛΕΓΟΜΑΙ ΕΛΛΗΝΔΙΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΑΙΑ ΠΡΑΤΤΟΥΝ. ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ!Και επειδή είσαι ένοχος για την κατάντια σου μην προσπαθείς να δικαιολογείσαι.