Μην τον προσπεράσετε... Αυτός είναι ο κατάλογος με τις πιο επικίνδυνες τροφές









olivemagazine_Κοινώς τα τρόφιμα, τα οποία καλό θα ήταν να αποφεύγεις όσο μπορείς. Σύμφωνα με τη Nneka Leiba, αναπληρώτρια διευθύντρια έρευνας στην Περιβαλλοντική Ομάδα Εργασίας (EWG) στην Ουάσινγκτον, εάν φας μία ή δύο φορές τα συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αρρωστήσεις κιόλας. Το πρόβλημα ξεκινά όταν τα τρόφιμα αυτά είναι μέρος του καθημερινού σου διαιτολογίου. Σε ποια όμως τρόφιμα αναφερόμαστε ακριβώς;1. Επεξεργασμένα κρέαταΤο ότι το σαλάμι και το παριζάκι δεν είναι το πιο υγιεινό συστατικό που μπορείς να προσθέσεις στο μεσημεριανό σου σάντουιτς, δεν χρειάζεται να στο πούμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα επεξεργασμένα αυτά κρέατα δεν περιέχουν μόνο πολύ μεγάλη ποσότητα λιπαρών, αλλά και συντηρητικών. Σύμφωνα μάλιστα με έκθεση δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης της Αμερικής, μπορεί να περιέχουν μέχρι και 400% περισσότερο αλάτι και 50% περισσότερα συντηρητικά από τα μη επεξεργασμένα κρέατα. Πολλά μάλιστα από τα χημικά που χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν το χρώμα, να βελτιώσουν τη γεύση τους και να επιμηκύνουν τη ζωή τους στο ράφι, έχουν συνδεθεί με την εμφάνιση πολλών ειδών καρκίνου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.2. ΑναψυκτικάΑπό πού να αρχίσουμε…Από το ότι τα αναψυκτικά περιέχουν αστρονομικές ποσότητες ζάχαρης και μπορούν να προκαλέσουν διαβήτη; Ή από το ότι τα τεχνητά χρώματα που περιέχουν μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο μέχρι και 58% , σύμφωνα με την Δημόσια Βιβλιοθήκη Επιστήμης στην Καλιφόρνια; Όλες οι έρευνες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: τα αναψυκτικά είναι βλαβερά για την υγεία. Και όχι, με το να αγοράζεις αναψυκτικά με 0 θερμίδες, δεν βοηθάς την κατάσταση…3. Μη βιολογικά φρούτα και λαχανικάΓια να προλάβουμε την ερώτησή σου, όχι δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται όλα σου τα οπωροκηπευτικά από βιολογικές καλλιέργειες. Συμβουλέψου όμως τη λίστα με τα πιο μολυσμένα φρούτα και λαχανικά και φρόντισε να τα αγοράζεις από βιολογικούς παραγωγούς.4. Συσκευασμένο ψωμίΓια να είμαστε δίκαιοι δεν είναι όλα τα συσκευασμένα ψωμιά κατασκευασμένα με τον ίδιο τρόπο. Πολλά όμως από αυτά προκειμένου να δείχνουν φουσκωτά και λαχταριστά, περιέχουν βρωμιούχο κάλιο, το οποίο σύμφωνα με έρευνες του Διεθνή Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο, μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Τα καλά νέα βέβαια είναι πως δεν είναι απαραίτητο να απαρνηθείς το ψωμί. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πηγαίνεις στο φούρνο για να αγοράζεις μια φρεσκοψημένη, μυρωδάτη-και χωρίς συντηρητικά- φρατζόλα.5. Ποπ κορν για τον φούρνο μικροκυμάτωνΠραγματικά δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αγοράζεις το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι γεμάτο συντηρητικά και χημικά, όπως υπερφθοροοκτανο σουλφονικό οξύ, το οποίο σύμφωνα με έρευνες του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων στειρότητα και καρκίνο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι συγκεκριμένες σακούλες περιέχουν και μεγάλη ποσότητα trans λιπαρών και τεχνητών γεύσεων. Τα πράγματα είναι απλά: Πήγαινε λίγα μέτρα παρακάτω στον ίδιο διάδρομο του σούπερ μάκρετ και αγόρασε απλό καλαμπόκι για ποπ κόρν και φτιάξτο μόνος σου στην κατσαρόλα. Σου εγγυόμαστε ότι θα είναι πεντανόστιμο και πολύ πιο υγιεινό!6. Τρόφιμα σε κονσέρβεςΠροσπάθησε να απογεύγεις τις κονσέρβες όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείς, καθώς περιέχουν πολλά χημικά. Το πιο επικίνδυνο από αυτά μάλιστα ονομάζεται ΒΡΑ (δισφαινόλη Α) και σύμφωνα με έρευνες, μπορεί να προκαλέσει στειρότητα, καρδιοπάθεια και αρκετές άλλες ασθένειες.7. Τορτίγιες με προπυλοπαραβένιοΤο συγκεκριμένο συστατικό χρησιμοποιείται ως συντηρητικό για πολλά συσκευασμένα τρόφιμα, όπως τορτίγιες και κεκάκια και-όπως φαντάζεσαι- δεν είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία σου. Ο λόγος; Μπορεί να προκαλέσει στειρότητα και να συμβάλλει στην ανάπτυξη καρκίνου του στήθους, σύμφωνα με έρευνα της Περιβαλλοντικής Ομάδας Εργασίας (EWG) στην Ουάσινγκτον..8. Συσκευασμένα τρόφιμα με συστατικά αγνώστου προελεύσεωςΟ κανόνας απλός: Εάν η γιαγιά σου δεν θα αναγνώριζε τα συστατικά του, μην το φας! Μετά από όλα τα παραπάνω ακόμα αναρωτιέσαι “γιατί”; Γιατί πολύ απλά αποκλείεται να είναι καλό για την υγεία σου. Προσπάθησε να τρως όσο το λιγότερο μπορείς συσκευασμένα τρόφιμα και βάζουμε στοίχημα πως η ενέργειά σου θα αυξηθεί και η υγεία σου θα βελτιωθεί σημαντικά!