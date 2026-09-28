Σκίσιμο στους τούρκους... Νετανιάχου κατά Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και χρηματοδότηση της Χαμάς

Ο Νετανιάχου διατάσσει την προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση...
Ο Νετανιάχου διατάσσει την προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ερντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς
Η υπόθεση θα εστιάσει κυρίως στις επιθέσεις του Ερντογάν κατά των κουρδικών μειονοτήτων στην Τουρκία, ενώ θα θίξει και τη χρηματοδότηση της Χαμάς από την κυβέρνησή του.
Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στη διϋπουργική ομάδα του Ισραήλ και στον Διευθυντή του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου να ξεκινήσουν την προετοιμασία μιας νομικής υπόθεσης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) κατά του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη μεταχείριση των Κούρδων και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, όπως πληροφορήθηκε το i24NEWS την Κυριακή 27/09.
Η εντολή δόθηκε αφού ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι είχε απευθυνθεί στην Ιντερπόλ ζητώντας την έκδοση Ερυθράς Αγγελίας για τον Νετανιάχου.
Αυτή, ωστόσο, ήταν προφανώς μόνο μία από μια σειρά κλιμακώσεων που οδήγησαν στην προετοιμασία της προσφυγής.
Η υπόθεση θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις επιθέσεις του Ερντογάν κατά των κουρδικών μειονοτήτων στην Τουρκία, αν και θα θίξει επίσης τη χρηματοδότηση της Χαμάς από την κυβέρνησή του.
Υπάρχει το ενδεχόμενο το Ισραήλ να προσφύγει το ίδιο στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσει κάποιον ενδιάμεσο για την κατάθεση της υπόθεσης.
Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, καθώς δεν έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης· το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία.
Παρ’ όλα αυτά, πηγές σημείωσαν ότι το Ισραήλ ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί τελικά να καταθέσει την υπόθεση και ότι στόχος του είναι να χρησιμοποιήσει την ύπαρξη του φακέλου ως μέσο πίεσης κατά του Ερντογάν, λειτουργώντας ουσιαστικά ως αποτρεπτικός παράγοντας.
Ο Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, όπως πράξαν και αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Πηγή: i24news
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.