Ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, κερδίζει το πρώτο μετά από 88 χρόνια στον Στίβο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ

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ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ «ΣΤΟΧΟ»
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ...
είναι ο αγώνας υπέρ Πατρίδος κι όχι υπερ κομμάτων!
ΒΙΝΤΕΟ: «Φύγετε Έλληνες... απ' την Μακεδονία» τραγουδάνε οι γνωστοί σλάβοι αυτονομιστές μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο της Μελίτης στη Φλώρινα!
Τραγική προπαγάνδα από τα υπολείμματα της τουρκοβουλγαρικής κατοχής της Μακεδονίας μας για ακόμη μια φορά, έβγαλαν μίσος και χολή για την ...
POH - NEA
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