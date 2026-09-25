Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από σήμερα το βράδυ και μέχρι την Κυριακή: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν...

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα το βράδυ, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες εξέδωσε η ΕΜΥ. Σύμφωνα μ...



Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΜΥ η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από τις βραδινές ώρες σήμερα, Παρασκευή, και από τα βορειοδυτικά.



Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, σύμφωνα με την ΕΜΥ μέχρι το πρωί της Κυριακής.



Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού



Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.



Πιο συγκεκριμένα,



Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.



Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.



Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.Πιο συγκεκριμένα,Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.Αύριο Σάββατο (26-09-2026)α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.Την Κυριακή (27-09-2026)Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα το βράδυ, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες εξέδωσε η ΕΜΥ.