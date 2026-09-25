«Εχθρούς Αμύνου»: Το σπαρτιάτικο σύνθημα της Εθνοφυλακής και τι σημαίνει ΒΙΝΤΕΟ

Το Έμβλημα της Εθνοφυλακής αποτελείται από ασπίδα (σε κόκκινο χρώμα), που απεικονίζει την αμυντική θωράκιση της χώρας. και από στάχυ (σε κί...



Αναγράφεται το Δελφικό παράγγελμα «Εχθρούς Αμύνου», το οποίο σημαίνει: «Να Αμύνεσαι έναντι παντός Εχθρού της Πατρίδος». Ανήκει στο Χίλων το Λακεδαιμόνιο, πολιτικό – νομοθέτη φιλόσοφο και ελεγειακό ποιητή που έζησε κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα και αναφέρεται ως ένας από τους επτά σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας.













Αναγράφεται το Δελφικό παράγγελμα «Εχθρούς Αμύνου», το οποίο σημαίνει: «Να Αμύνεσαι έναντι παντός Εχθρού της Πατρίδος». Ανήκει στο Χίλων το Λακεδαιμόνιο, πολιτικό – νομοθέτη φιλόσοφο και ελεγειακό ποιητή που έζησε κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα και αναφέρεται ως ένας από τους επτά σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας.

Ο συνδυασμός της ασπίδας με το στάχυ, συμβολίζει τη συμμετοχή της Εθνοφυλακής στην άμυνα της χώρας.