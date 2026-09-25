«Εχθρούς Αμύνου»: Το σπαρτιάτικο σύνθημα της Εθνοφυλακής και τι σημαίνει ΒΙΝΤΕΟ

Το Έμβλημα της Εθνοφυλακής αποτελείται από ασπίδα (σε κόκκινο χρώμα), που απεικονίζει την αμυντική θωράκιση της χώρας. και από στάχυ (σε κί...
Το Έμβλημα της Εθνοφυλακής αποτελείται από ασπίδα (σε κόκκινο χρώμα), που απεικονίζει την αμυντική θωράκιση της χώρας. και από στάχυ (σε κίτρινο χρώμα), το χαρακτηριστικό σύμβολο της υπαίθρου, τοποθετημένα πάνω στο Σύμβολο του Έθνους την Ελληνική Σημαία.
Ο συνδυασμός της ασπίδας με το στάχυ, συμβολίζει τη συμμετοχή της Εθνοφυλακής στην άμυνα της χώρας.
Αναγράφεται το Δελφικό παράγγελμα «Εχθρούς Αμύνου», το οποίο σημαίνει: «Να Αμύνεσαι έναντι παντός Εχθρού της Πατρίδος». Ανήκει στο Χίλων το Λακεδαιμόνιο, πολιτικό – νομοθέτη φιλόσοφο και ελεγειακό ποιητή που έζησε κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα και αναφέρεται ως ένας από τους επτά σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας.
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