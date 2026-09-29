Φωτιά στο Μάτι: «Όχι» στο ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου για τους τρεις καταδικασθέντες

Απέρριψε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους τρεις καταδικασθέντες για τη φονική...



«Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις»



Για την εισαγγελική λειτουργό, οι τρεις πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί αγνόησαν τις προειδοποιήσεις ήδη από την προηγούμενη ημέρα για τα ακραία καιρικά φαινόμενα της επομένης, διαχειρίστηκαν εντελώς λανθασμένα τις διαθέσιμες πυροσβεστικές δυνάμεις και άφησαν αβοήθητους τους πολίτες μπροστά στην πύρινη λαίλαπα.





«Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν από την προηγούμενη μέρα για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δε μερίμνησαν να αξιοποιήσουν το σύνολο των δυνάμεων, δεν ήλεγξαν την πυρκαγιά. Προτίμησαν να στείλουν πυροσβεστικά μέσα σε περιοχές άλλες όπως τα Ίσθμια και την Κινέτα. Δεν προχώρησαν σε καμία συντονισμένη ενέργεια για διάσωση, δεν έδωσαν οδηγίες, ούτε κατευθύνσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από τον κόσμο, ούτε συντόνισαν τις αρμόδιες δυνάμεις», ανέφερε σχετικά η εισαγγελική λειτουργός.



«Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν αδιαφορία των πραγματικών περιστατικών», συμπλήρωσε στην πρότασή της και συμπλήρωσε ότι τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού θα οδηγήσει σε μειωμένη ποινή και «δυσανάλογη» της βλάβης που προκλήθηκε και της απαξίας των τελεσθέντων εγκλημάτων.

«Σήμερα έγινε ένα μεγάλο βήμα, το οποίο μας δείχνει ότι η δικαιοσύνη ακούει και βλέπει»



Σχολιάζοντας την απόφαση η Κάλλι Αναγνώστου, εγκαυματίας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, δήλωσε ότι σήμερα έγινε ένα μεγάλο βήμα, «το οποίο μας δείχνει ότι η Δικαιοσύνη ακούει και βλέπει», ενώ αποτελεί κρίσιμη παρακαταθήκη και για τις επόμενες δίκες.



Ολόκληρη η δήλωσή της:



«Εκτιμούμε πάρα πολύ αυτή τη διαφορετική προσέγγιση, γιατί δεν δικαιώνει μόνο εμάς. Άσχετα με την προσπάθεια συνηγόρου, που προσπάθησε να πει ότι επί της ουσίας δεν θα άλλαζε τίποτα από αυτή την απόφαση σήμερα. Τα πάντα αλλάζουν. Το δεδικασμένο που προσπάθησαν να δημιουργήσουν εδώ μέσα θα επέτρεπε σε οποιονδήποτε σε θέση ευθύνης, με τη χρήση ενός πρότερου συμβάντος, να μπορεί να φεύγει ελεύθερος, παρότι από πίσω του καίγονται, σκοτώνονται και πεθαίνουν άνθρωποι. Σήμερα αποφύγαμε αυτό. Ελπίζουμε να είναι μια αρχή για οτιδήποτε καλύτερο για το μέλλον όλων μας.



Και γιατί έχουμε τώρα το δικαστήριο το επόμενο στις 11 Νοεμβρίου.



Εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε στις 11 Νοεμβρίου το δικαστήριο εγκαυματιών που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην κύρια δίκη και αναμένουμε και εκεί να δούμε τις όποιες εξελίξεις, γιατί οι ίδιοι οι άνθρωποι θα είναι και εκεί στο εδώλιο».



«Σήμερα έγινε ένα μεγάλο βήμα, το οποίο μας δείχνει ότι η δικαιοσύνη ακούει και βλέπει», λέει η πρόεδρος των εγκαυματιών για το «όχι» στο ελαφρυντικό για τους τρεις καταδικασθέντες για την τραγωδία στο Μάτι.

Απέρριψε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους τρεις καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνη ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας.Είχε προηγηθεί η αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, αφότου είχαν προσφύγει τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες που μπήκαν φυλακή και συγκεκριμένα ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος και ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Καπάκης. Από τους τρεις φυλακισθέντες, οι δύο έχουν αποφυλακιστεί με έκτιση ποινής και μόνον ο Σωτήρης Τερζούδης παραμένει έγκλειστος.Σύμφωνα με την πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, οι τρεις καταδικασμένοι επέδειξαν «αδιαφορία», κατά την εκδήλωση της φονικής πυρκαγιάς, με τραγικό αποτέλεσμα «102 ασύλληπτους θανάτους και 32 άτομα με βαριές βλάβες».