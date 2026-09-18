Η κομμουνίστρια με το αθώο βλέμμα : Η Ολλανδή που αποπλανούσε τους Ναζί στα μπαρ και μετά τους εκτελούσε

Μια ηρωίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που χρησιμοποίησε την άκακη εμφάνισή της για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ναζιστών, που στη συνέχει...

Μια ηρωίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που χρησιμοποίησε την άκακη εμφάνισή της για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ναζιστών, που στη συνέχεια τους εκτελούσε, πέθανε στην Ολλανδία, σε ηλικία 92 ετών ΤΟ 2018.Η Φρέντι Οβερστίγκεν γεννήθηκε στο Χάαρλεμ, κοντά στο Άμστερνταμ στις 6 Σεπτεμβρίου 1925 και μεγάλωσε με την κομμουνίστρια μητέρα της. Ήταν μόλις 14 ετών όταν προσχώρησε στην ολλανδική αντίσταση.Μαζί με την μεγαλύτερη αδερφή της Τρούους και την φίλη τους Χάνι Σκαφτ, ανατίναξε γέφυρες και σιδηροδρομικές τροχιές με δυναμίτη, έβγαλε λαθραία παιδιά Εβραίων από στρατόπεδα συγκέντρωσης και εκτέλεσε όσους περισσότερους Ναζί μπορούσε, χρησιμοποιώντας ένα πυροβόλο όπλο που είχε κρυμμένο στο καλάθι του ποδηλάτου της.Με το αθώο βλέμμα της αποπλανούσε του ναζί και στη συνέχεια τους εκτελούσεΜε το αθώο βλέμμα της αποπλανούσε του ναζί και στη συνέχεια τους εκτελούσεΟι τρεις τους ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα: πρώτα πλησίαζαν τους Ναζί στα μπαρ, κι αφού τους αποπλανούσαν με μεγάλη επιτυχία, τους ρωτούσαν να ήθελαν να πάνε μία βόλτα στο δάσος, όπου, όπως έχει πει η ίδια η Φρέντι, τους σκότωναν.«Έπρεπε να το κάνουμε» είπε σε μια συνέντευξη. «Ήταν ένα αναγκαίο κακό, το να σκοτώσουμε όλους εκείνους που πρόδωσαν τους καλούς ανθρώπους». Ερωτηθείσα για το πόσους σκότωσε ή βοήθησε να πεθάνουν, είπε: «Κανείς δεν πρέπει να κάνει αυτή την ερώτηση σε έναν στρατιώτη».Η Φρέντι πέθανε στις 5 Σεπτεμβρίου – μία ημέρα πριν τα 93α γενέθλιά της. Ήταν το τελευταίο επιζών μέλος της πιο διάσημης γυναικείας αντιστασιακής οργάνωσης στην Ολλανδία, που αφιέρωσε τη ζωή της στην μάχη ενάντια στους ναζιστές κατακτητές και των Ολλανδών προδοτών έξω από το Άμστερνταμ.Η αδερφή της Τρούους Οβερστίγκεν.Η αδερφή της Τρούους Οβερστίγκεν.Τα γυναικεία μέλη της Ολλανδικής αντίστασης συχνά παραβλέπονταν, και εξακολουθούν να θεωρούνται συχνά ως μια ανδρική προσπάθεια. Ωστόσο, αυτό το είδος σκέψης αποδείχθηκε θανάσιμο λάθος από πολλούς ναζιστές, που δεν αναγνώρισαν την απειλή στο πρόσωπο των δύο αδερφών Οβερστίγκεν, καθώς προχωρούσαν με τα ποδήλατά τους γύρω από το Χάαρλεμ της Ολλανδίας, αναζητώντας στόχους ή ενεργώντας ως παρατηρητές για άλλες εκτελέσεις.Και οι δύο αδερφές Οβερστίγκεν επέζησαν του πολέμου. Η Τρούους βρήκε δουλειά ως καλλιτέχνης και έγραψε τα απομνημονεύματά της με τις εμπειρίες της από την αντίσταση. Πέθανε το 2016.Η Φρέντι δήλωσε στο Vice πως αντιμετώπισε τα τραύματα του πολέμου «με τον γάμο και κάνοντας παιδιά». Παντρεύτηκε τον Ζαν Ντέκερ και απέκτησε τρία παιδιά και 4 εγγόνια.Ωστόσο, η φίλη τους Χάνι Σκαφτ, κάποτε φοιτήτρια νομικής με φλογερά κόκκινα μαλλιά, συνελήφθη και εκτελέστηκε από τους Ναζί λίγες μόλις εβδομάδες μετά την παράδοσή τους.Η Τρούους με την Χάνι ΣκαφτΗ Τρούους με την Χάνι ΣκαφτΠρος τιμήν της, η Τρούους Οβερστίγκεν ίδρυσε το Εθνικό Ίδρυμα Hannie Schaft το 1996 και η Φρέντι υπηρέτησε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.«Η Σκαφτ έγινε η εθνική εικόνα της γυναικείας αντίστασης» δήλωσε ο Ζερόεν Πλίστερ, πρόεδρος του Ιδρύματος. Η ιστορία της διδάσκεται στα παιδιά της χώρας και έχει κυκλοφορήσει και σε ταινία το 1981 με τίτλο «Το κορίτσι με τα κόκκινα μαλλιά».Για τις αδερφές, το να ενταχθούν στην αντίσταση ήταν μια πηγή υπερηφάνειας – δεν το μετάνιωσαν ποτέ – αλλά και πόνου.«Ήταν τραγικό και πολύ δύσκολο και κλαίγαμε μετά» είπε η Τρούους για το αίσθημα του να σκοτώνεις κάποιον. «Δεν μας ταίριαζε αυτός ο ρόλος – σε κανέναν δεν ταιριάζει, εκτός κι αν πρόκειται για πραγματικούς εγκληματίες. Χάνεις τα πάντα. Καταστρέφεις όλα τα όμορφα πράγματα στη ζωή».