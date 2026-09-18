Χειροπέδες σε 70χρονο στο Ρέθυμνο: Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε οπλοστάσιο

Στη σύλληψη ενός 70χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκε σημαντικό οπλοστάσιο, ...











Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί



Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους και προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 70χρονου.



Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,

δύο υποπολυβόλα,

ένα πιστόλι,

ένα περίστροφο,

πέντε γεμιστήρες,

214 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

πέντε ξιφολόγχες,

έξι μαχαίρια.

Σχηματίστηκε δικογραφία



Ο 70χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.



Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Τι εντόπισαν οι αστυνομικοίΣύμφωνα με την Αστυνομία, οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους και προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 70χρονου.Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,δύο υποπολυβόλα,ένα πιστόλι,ένα περίστροφο,πέντε γεμιστήρες,214 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,πέντε ξιφολόγχες,έξι μαχαίρια.Σχηματίστηκε δικογραφίαΟ 70χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Στη σύλληψη ενός 70χρονου στο Ρέθυμνο προχώρησε η Αστυνομία, έπειτα από έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκε σημαντικό οπλοστάσιο, αποτελούμενο από όπλα και μεγάλο αριθμό πυρομαχικών.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης κατοχής και χρήσης όπλων.