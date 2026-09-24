Κέθε μέρα κάτι... Το τουρκικό Υπουργείο Αμύνης ανακοινώνει: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Δεν περνάει μέρα και με οποιαδήποτε αφορμή που να μην πουν κάτι οι τούρκοι για να ανεβάζουν την θερμοκρασία... Σε νέα προκλητική ανακοί...





Σε νέα προκλητική ανακοίνωση - προειδοποίηση προς την Ελλάδα προχώρησε την Πέμπτη (24/9) το τουρκικό υπουργείο Άμυνας τονίζοντας ότι «θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο» ενώ επανέλαβε την αξίωση της Άγκυρας για αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.«Προσδοκούμε ότι η Ελλάδα θα απέχει από τέτοιου είδους δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.Στη συνέχεια η Τουρκία ρίχνει την μπάλα στην Αθήνα λέγοντας ότι «αναμένουμε από την Ελλάδα να απέχει από ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες».Η ανακοίνωση καταλήγει με την φράση ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της βάσει του διεθνούς δικαίου και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια της χώρας διατηρώντας την εποικοδομητική της στάση —που προάγει τις σχέσεις καλής γειτονίας και τον διάλογο— στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».Αναφορά υπήρξε στο καθεστώς των νησιών του ανατολικού Αιγαίου με επικλήσεις στις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων, σημειώνοντας ότι οι αμυντικές δραστηριότητες δεν μεταβάλλουν τη νομική τους κατάσταση.Μνεία κάνει και στο ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και στις αμυντικές συνεργασίες και τους εξοπλισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το τουρκικό υπουργείο να επισημαίνει τη συνεχή παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.Πρόκειται για τη τελευταία μιας σειράς από προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία κλιμακώνει τη ρητορική της ενόψει και της έναρξης της διαδικασίας πόντισης του καλωδίου για τη διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου.Μόλις την Τετάρτη (23/9) το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μεσω της οποίας αποκαλεί την άλωση της Τριπολιτσάς ως «σφαγή του Μοριά» και κάνει λόγο για συστηματικές σφαγές που υπέστη από το 1821 έως το 1830 ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της περιοχής.Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αθήνας που έκανε λόγο για συστηματική διαστρέβλωση της ιστορίας ενώ ξεκάθαρο ήταν και το μήνυμα που έστειλε από την Νέα Υόρκη και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα θα προστατεύσει την κυριαρχία της.«Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών» ανέφεραν διπλωματικές πηγές ως απάντηση.