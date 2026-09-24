Ο πρόεδρος της Τουρκίας ζητά την κατάργηση του δικαιώματος βέτο των πέντε κυρίαρχων χωρών στον ΟΗΕ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε μια σημαντική μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, η οποία θα αφαιρούσε το δικαίωμα βέτο των Πέντε Μόνι...

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε μια σημαντική μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, η οποία θα αφαιρούσε το δικαίωμα βέτο των Πέντε Μόνιμων Μελών (P5) στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία.Η Άγκυρα ασκεί επίσης πιέσεις για την κατάργηση της μόνιμης ένταξης και την ενίσχυση των εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης.Σε άρθρο του για το Bloomberg με τίτλο «Ο ΟΗΕ θα πρέπει να καταργήσει το δικαίωμα βέτο του Συμβουλίου Ασφαλείας», ο Ερντογάν δήλωσε ότι θεωρεί την κίνηση αυτή κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι η απλή επέκταση του αριθμού των προνομιούχων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν θα έλυνε το πρόβλημα της συγκέντρωσης εξουσιών στα χέρια μιας μικρής ομάδας κρατών.«Μεταρρύθμιση δεν μπορεί να σημαίνει χορήγηση του ίδιου προνομίου σε άλλα κράτη». — τονίζει.Ο Τούρκος Πρόεδρος προτείνει να σχηματιστεί ένας «ευρύς συνασπισμός» στη Γενική Συνέλευση γύρω από την αρχή ότι κανένα κράτος δεν θα πρέπει να μπορεί να εμποδίζει μόνιμα τη βούληση της πλειοψηφίας.Ο Τούρκος ηγέτης ξεκινά επίσης μια αλλαγή στην αρχή του σχηματισμού του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιμένοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνιμα μέλη και ότι οι χώρες θα πρέπει να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για συγκεκριμένη θητεία και εκ περιτροπής.«Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε τη διεθνή τάξη του μέλλοντος διατηρώντας την ιεραρχία του παρελθόντος. Τα γεγονότα του τελευταίου τετάρτου του αιώνα, μιας σχετικά σύντομης περιόδου στην παγκόσμια ιστορία, έχουν δείξει ότι καμία ισορροπία δυνάμεων και καμία διεθνής τάξη δεν είναι αιώνια. Το σύστημα που υποσχέθηκε στην ανθρωπότητα ειρήνη, σταθερότητα και κοινή ευημερία έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό στην πρόληψη νέων πολέμων, στη μείωση της ανισότητας και στην αντιμετώπιση της μεταβαλλόμενης ισορροπίας δυνάμεων», πιστεύει ο Ερντογάν.Σε αυτό το πλαίσιο, επανέλαβε την αρχή «Ο κόσμος είναι κάτι περισσότερο από πέντε» της Άγκυρας, η οποία αναφέρεται στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.«Η έκκλησή μας «Ο Κόσμος Πέρα από τους Πέντε» είναι, υπό αυτή την έννοια, μια πρόσκληση για μια ευρύτερη κατανόηση της ευθύνης. Είναι πλέον κρίσιμο να μεταφράσουμε την ανάγκη για μεταρρύθμιση σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη», σημείωσε ο Ερντογάν.Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα προβλήματα κάθε περιοχής δεν μπορούν να λυθούν με μεθόδους που καθορίζονται από έξω».«Πιστεύουμε ότι οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη βούληση των ενδιαφερόμενων χωρών, στις τοπικές συνθήκες και στα κοινά συμφέροντα θα αποφέρουν πιο βιώσιμα και διαρκή αποτελέσματα. Οι χώρες με διπλωματικές δυνατότητες, οικονομικούς πόρους και την ικανότητα επικοινωνίας με διάφορα μέρη πρέπει αναπόφευκτα να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας», τόνισε ο Ερντογάν.Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην οικονομική συνιστώσα της μεταρρύθμισης του διεθνούς συστήματος.Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι προσδοκίες ότι η παγκοσμιοποίηση από μόνη της θα διασφάλιζε την εξάπλωση της ευημερίας δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως, ενώ η ανισότητα εισοδήματος έχει βαθύνει και η τεχνολογία και οι οικονομικές εξαρτήσεις έχουν γίνει νέοι τομείς ανταγωνισμού», σύμφωνα με δημοσίευση του ρωσικού ειδησεογραφικού πρακτορείου TASS.***Σημείωση:Τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (γνωστά και ως «Μόνιμα Πέντε», «Μεγάλα Πέντε» ή «P5») είναι τα πέντε κυρίαρχα κράτη στα οποία ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών του 1945 παραχωρεί μόνιμες έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία.Όλα τα μόνιμα μέλη ήταν σύμμαχοι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (και νικητές σε αυτόν τον πόλεμο), κατείχαν πυρηνικά όπλα και ασκούσαν δικαίωμα αρνησικυρίας, επιτρέποντας σε οποιοδήποτε από αυτά να αποτρέψει την υιοθέτηση οποιουδήποτε «ουσιαστικού» ψηφίσματος του Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το επίπεδο διεθνούς υποστήριξής του.Τα υπόλοιπα 10 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρατών μελών του ΟΗΕ σε 15.