Τουρκία: Έχουμε δύο δυνατά χαρτιά να παίξουμε όσον αφορά το Καστελόριζο: να φτιάξουμε τεχνητά νησιά και να τους γεμίσουμε με σκουπίδια!

Τουρκικό δημοσίευμα Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Καστελόριζο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας, και πέ...





Τουρκικό δημοσίευμαΟ Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Καστελόριζο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας, και πέρασε εκεί τρεις ημέρες. Η επίσκεψη λέγεται ότι πραγματοποιείται για να σηματοδοτήσει την 83η επέτειο της ενσωμάτωσης του νησιού στην Ελλάδα, αλλά ο πραγματικός σκοπός είναι μια προσπάθεια να ενωθεί η διχασμένη δεξιά ψήφος…Γιατί δεν απέκτησε η Τουρκία το ΚαστελόριζοΤο γιατί η Τουρκία δεν απέκτησε ή δεν μπόρεσε να αποκτήσει το νησί Καστελόριζο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση κολύμβησης από το Kaş, είναι μια ξεχωριστή, μακρά και θλιβερή ιστορία.Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτό το μικρό νησί, που παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, υποτίθεται ότι θα αποστρατιωτικοποιούνταν σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης, εντούτοις η Ελλάδα στοχεύει να έχει ένα στοιχείο του συστήματος αεράμυνας που οραματίζεται να εγκαταστήσει στην περιοχή μαζί με το Ισραήλ στο Καστελόριζο, και μάλιστα προσφέρει σε όσους μετακομίσουν στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως – με άλλα λόγια, ενθαρρύνει την εγκατάσταση τους στο Καστελόριζο – είναι εντελώς διαφορετικό θέμα…Ο ισχυρισμός ότι το Καστελόριζο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, τόσο που αν φωνάξουμε θα μας ακουσουν, έχει υφαλοκρηπίδα, μαζί με την πολιτική περιορισμού της Τουρκίας στην Αττάλεια και τα περίχωρά της στη Μεσόγειο, και το γεγονός ότι ένα τέτοιο οπλοστάσιο κατασκευάζεται ακριβώς κάτω από τη μύτη μας, μετατρέποντάς το σε αεροπλανοφόρο, καθιστά βέβαιο ότι δεν θα το επιτρέψουμε αυτό.Η πρόσφατη μετεγκατάσταση της 51ης Ταξιαρχίας Κομάντο από την περιοχή Χοζάτ του Τούντζελι στην περιοχή Σώκια (απέναντι από τη Σάμο) είναι επίσης το πρώτο σημάδι ότι δεν θα ανεχτούμε το επικίνδυνο παιχνίδι που παίζει η Ελλάδα.Να χτίσουμε τεχνητά νησιά γύρω από το Καστελόριζο!Μπορεί να ακούγεται φανταστικό, αλλά έχουμε και άλλα χαρτιά στο μανίκι μας: για παράδειγμα, να χτίσουμε τεχνητά νησιά γύρω από το Καστελόριζο!Χώρες σε διάφορα μέρη του κόσμου κατασκευάζουν τεχνητά νησιά εδώ και χρόνια. Η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ολλανδία, η Βραζιλία, οι Μαλδίβες, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πολλές άλλες έχουν κατασκευάσει πολλά νησιά στις θάλασσες που συνορεύουν με τις ακτές τους για τουριστικούς, γεωργικούς και επιστημονικούς ερευνητικούς σκοπούς. Ακόμη και το ξενοδοχείο Burj Al Arab στο Ντουμπάι, ένα από τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο, βρίσκεται σε ένα από αυτά τα τεχνητά νησιά.Η Κίνα, από την άλλη πλευρά, κατασκευάζει τεχνητά νησιά για στρατιωτικούς σκοπούς… Τα πιο αμφιλεγόμενα τεχνητά νησιά που έχει κατασκευάσει βρίσκονται στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου η Ταϊβάν, το Βιετνάμ, η Μαλαισία, το Μπρουνέι και οι Φιλιππίνες διεκδικούν δικαιώματα.Εδώ, όπως και στο Αιγαίο Πέλαγος, υπάρχουν διαφωνίες για τη δικαιοδοσία. Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτής της περιοχής και της δικής μας είναι ότι στο Αιγαίο, μόνο η Τουρκία και η Ελλάδα είναι παράκτια κράτη, ενώ στη Νότια Σινική Θάλασσα, οι χώρες που περιβάλλουν τη θάλασσα διεκδικούν δικαιώματα σε αυτήν…Οι Κινέζοι μετέτρεψαν ένα από τα τεχνητά νησιά που έχτισαν γύρω από τα νησιά Spratly και Paracel, τα οποία περιέχουν πολλά μικρά νησιά και βράχους, σε αεροπορική βάση, ιδιαίτερα στα νησιά Spratly, γεμίζοντας τις περιοχές γύρω από βραχώδεις σχηματισμούς σε κοντινή απόσταση!Τα παράκτια κράτη ισχυρίζονται ότι η κατασκευή παραβιάζει τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και βλάπτει το περιβάλλον, αλλά η Κίνα συνεχίζει τις στρατιωτικές της δραστηριότητες και την κατασκευή τεχνητών νησιών χωρίς να δίνει σημασία στις κατηγορίες.Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα τεχνητά νησιά δεν μπορούν να έχουν χωρικά ύδατα, αλλά η Κίνα αγνοεί αυτόν τον κανόνα· και πράγματι, αφού έχτισε εκεί μια τεράστια αεροπορική βάση, δεν χρειάζεται να νοιάζεται καθόλου, απλώς λέει: «Αυτά τα νησιά είναι δικά μου…» Αυτό είναι όλο.Αντιμετωπίζουμε μια Ελλάδα που, παρά τις διεθνείς συμφωνίες, εξοπλίζεται συνεχώς και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μας περιορίσει στις ακτές μας όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στη Μεσόγειο, σχηματίζοντας παράλληλα συμμαχίες. Για να ματαιώσουμε τις απειλές της Ελλάδας και των υποστηρικτών της, εφαρμόζουμε πλέον επιμελώς διάφορα δόγματα, κυρίως το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».Να κάνουμε το Καστελόριζο σκουπιδότοπο!Αν η Τουρκία ακολουθούσε το παράδειγμα της Κίνας και ξεκινούσε την κατασκευή τεχνητών νησιών όχι μόνο γύρω από το Καστελόριζο αλλά και σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου, ποιος ξέρει τι είδους αντίδραση θα προκαλούσε αυτό από την Ελλάδα, η οποία τελευταία έχει γίνει ολοένα και πιο επιθετική!Τώρα φανταστείτε αν γιοτ, φορτηγά πλοία και δεξαμενόπλοια που περνούσαν από εκεί έριχναν κατά λάθος τα νερά των σεντινών και τα σκουπίδια τους γύρω από το νησί…Επειδή δεν υπάρχει νερό στο Καστελόριζο · οι ανάγκες του νησιού σε νερό καλύπτονται από μονάδες αφαλάτωσης, και η ρύπανση της θάλασσας είναι αρκετή για να εξοργίσει και να αφήσει την Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά παρά τις διεθνείς συμφωνίες, αβοήθητη, και επιπλέον, αποτελεί το τέλειο διαπραγματευτικό χαρτί.Αν και το περιβάλλον θα υποστεί ζημιά, έστω και προσωρινά, όταν διακυβεύεται η ασφάλεια της χώρας, η ρύπανση και τα λοιπά δεν θα πρέπει να έχουν μεγάλη σημασία.Τέλος στην πολιτική κατευνασμούΜέχρι πριν από λίγα χρόνια, η Τουρκία υιοθέτησε μια πολιτική κατευνασμού απέναντι σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εναντίον της, επηρεασμένη ιδιαίτερα από το υπουργείο Εξωτερικών μας, με τη νοοτροπία «Ας μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, ας μην αναμειχθούμε!». Κατά καιρούς, έγιναν έντονες δηλώσεις, αλλά η απάντησή μας περιοριζόταν σε απλά λόγια.Αλλά τώρα που η Τουρκία κατασκευάζει τα δικά της όπλα, προχωρά προς την ανάδειξή της σε μια από τις κορυφαίες δυνάμεις στον κόσμο με τα UAV και τα UCAV της, και κάνει αισθητή την στρατιωτική της παρουσία κυρίως στο Ιράκ και τη Συρία τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητο η Τουρκία να αντιδράσει αποτελεσματικά στους κακόβουλους ελιγμούς που πραγματοποιούνται στις θάλασσες που την περιβάλλουν, για παράδειγμα, στο ζήτημα του Καστελόριζο, πρέπει να κάνει κάτι που θα αφήσει την άλλη πλευρά αβοήθητη και ταραγμένη!Haberturk