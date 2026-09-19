19 Σεπτεμβρίου 1994... Από βόμβα του αριστερού ΕΛΑ σκοτώνεται ο Αστυνομικός Διευθυντής Απόστολος Βέλιος και τραυματίζονται 14 ακόμη...





ΠΟΣΟΙ ΑΡΑΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ...;;; ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ...19 Σεπτεμβρίου 1994 - Η τρομοκρατική οργάνωση ΕΛΑ ανατινάζει με τηλεχειριζόμενη βόμβα υπηρεσιακό λεωφορείο της ΕΛΑΣ στον Περισσό, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 42χρονος αξιωματικός Απόστολος Βέλιος και να τραυματιστούν άλλα δεκατέσσερα άτομα, 12 αστυνομικοί και 2 πολίτες.Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Απόστολος Βέλλιος γεννήθηκε το 1954 στον Διπλάτανο Τριχωνίδας και το 1994 υπηρετούσε ως Αστυνομικός Υποδιευθυντής στην Ελληνική Αστυνομία. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1994 τραυματίστηκε θανάσιμα,στον Περισσό Αττικής στον οδικό κόμβο Αβέρωφ-Ηρακλείου-Αγ. Αναστασίας- Βύζ. Αυτοκρατόρων, από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, που ήταν τοποθετημένος στο πεζοδρόμιο, και εξερράγη την στιγμή που υπηρεσιακό λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού στάθμευε στον Περισσό για να παραλάβει επιβάτες. Από το δολοφονικό χτύπημα τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά δύο αστυνομικοί, ελαφρά άλλοι δέκα αστυνομικοί και δύο πολίτες. Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε με προκήρυξη η τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας». Το 1994 ήταν 40 ετών.