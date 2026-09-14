Άγρια συμπλοκή αλλοδαπών στη Λεμεσό - Κουβαλούσαν ρόπαλα και μπαλτά... Δύο τραυματίες

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές μετά από πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σε περιοχή του Άγιου Ιωάννη στη Λεμεσό γύρω στις 22:00...

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές μετά από πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σε περιοχή του Άγιου Ιωάννη στη Λεμεσό γύρω στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής (13/9).Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν στην περιοχή, εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο ενοικιάσεως, εντός του οποίου υπήρχαν ρόπαλα και μπαλτάς. Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για περαιτέρω εξετάσεις.Λίγο αργότερα και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων στην περιοχή, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν πέντε πρόσωπα τα οποία στη θέα των αστυνομικών τράπηκαν σε φυγή, με τα τρία εξ αυτών να επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο και να προσπαθούν να διαφύγουν.Αμέσως ανακόπηκε το όχημα και από έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι, πρόκειται για 21χρονο, 27χρονο και 28χρονο. Την ίδια στιγμή, ανακόπηκαν και οι δύο πεζοί οι οποίοι μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 26χρονο και 30χρονο.Τα πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης συνάθροισης και οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού. Γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο ενέχονται στο περιστατικό.Στη συνέχεια, γύρω στις 1 μετά τα μεσάνυκτα και μετά από σχετικές πληροφορίες που λήφθηκαν, εντοπίστηκαν τραυματισμένοι σε δύο διαφορετικά σημεία στον Άγιο Ιωάννη Λεμεσού, δύο άντρες ηλικίας 24 και 22 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.Αναφορικά με τους δύο τραυματίες, αυτοί κρατήθηκαν για νοσηλεία με την κατάσταση τους να θεωρείται σοβαρή αφού, σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς, ο 24χρονος φέρει κατάγματα κρανίου, επισκληρίδιο αιμάτωμα, κάταγμα ωμοπλάτης, κάταγμα σπονδύλου και άλλα, ενώ ο 22χρονος φέρει ανοικτό τραύμα του θόλου του κρανίου με σύνοδα κατάγματα, επισκληρίδιο αιμάτωμα και κάταγμα σπονδύλου.