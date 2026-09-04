Σπύρος Τσώνος - ΕΤΩΝ 4 - Εκτελέστηκε στον Μελιγαλά στις 15 - 9 - 1944 από τους κομμουνιστοσυμμορίτες του Βελουχιώτη!

ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ Ε; ΔΕΚΑΔΕΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ ΕΑΜΟΒ...
ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΣΦΑΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ Ε; ΔΕΚΑΔΕΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ ΕΑΜΟΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ΣΦΑΞΙΜΟ... ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΝ ΤΟΝ 4ΧΡΟΝΟ ΣΠΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ ΟΙ ΣΛΑΒΟΚΙΝΗΤΟΙ (ΚΑΙ ΣΛΑΒΟΣΠΟΡΟΙ ΕΝΙΟΤΕ) ΔΕΝ ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΝ ΔΗΘΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΛΛΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ...
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