Λιβύη: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη με κορυφαίο Τούρκο επιχειρηματία στο αεροδρόμιο της Μισράτα

Το αεροδρόμιο της Μισράτα έκλεισε λόγω συντριβής ιδιωτικού αεροπλάνου κατά τη διάρκεια απόπειρας έκτακτης προσγείωσης, γράφουν τοπικά δημ...

Το αεροδρόμιο της Μισράτα έκλεισε λόγω συντριβής ιδιωτικού αεροπλάνου κατά τη διάρκεια απόπειρας έκτακτης προσγείωσης, γράφουν τοπικά δημοσιεύματα.Σύμφωνα με την haqqin, το αεροπλάνο ανήκει στον Τούρκο επιχειρηματία Χαμντί Ακίν, ιδρυτή και πρόεδρο της Akfen Holding, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της Τουρκίας. Τουρκικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι το πλήρωμα και ο ίδιος ο Ακίν επέζησαν.Ωστόσο, η Libya Herald σημειώνει ότι το ιδιωτικό επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη, ξεπερνώντας τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο Μισράτα, ενώ επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση σήμερα το πρωί. Το αεροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες.Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροπλάνο είχε πρόβλημα με τον κινητήρα, ενώ άλλες αναφέρουν ότι ο πιλότος προσγειώθηκε από λάθος κατεύθυνση.Αναφέρεται ότι το αεροπλάνο είναι ένα Cessna 68A τουρκικής σημαίας με αριθμό κυκλοφορίας TC-AKF.Σύμφωνα με πληροφορίες, λειτουργεί από την τουρκική εταιρεία ιδιωτικών τζετ τσάρτερ και αεροπορικών υπηρεσιών BKN JET (Bikini Jet) με έδρα την Κωνσταντινούπολη.Μάλιστα, το λιβυκό δημοσίευμα σημειώνει ότι «όπως εικάζεται το αεροπλάνο ήταν άδειο, με μόνο το τριμελές πλήρωμα να επέβαινε.Αυτοί είναι ο πιλότος, ο συγκυβερνήτης και η αεροσυνοδός – όλοι αναφέρθηκαν ως Τούρκοι υπήκοοι».Το Υπουργείο Μεταφορών της Τρίπολης δήλωσε ότι τα μέλη του πληρώματος έλαβαν θεραπεία και οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.Το αεροπλάνο, που έφτανε από την Τουρκία, είχε προγραμματιστεί να μεταφέρει στην Τουρκία τρεις πολιτικούς προσωπικότητες της Λίβυης.Μεταξύ αυτών ήταν ο Μοχάμεντ Ζούμπι, αδελφός του υφυπουργού Άμυνας Αμπντελσαλάμ Ζούμπι, ο οποίος εδρεύει στην Τρίπολη.Το Υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. Ανέφερε ότι λαμβάνονται μέτρα για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.