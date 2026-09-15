Ποια είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο; Δεν βρίσκεται στην Ελλάδα...

Σύμφωνα με το δημαρχείο του Λονδίνου στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου ζουν πλέον 300.000 Έλληνες. Για δεκαετίες η Μελβούρνη είχε τον ...
Σύμφωνα με το δημαρχείο του Λονδίνου στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου ζουν πλέον 300.000 Έλληνες.
Για δεκαετίες η Μελβούρνη είχε τον τίτλο της τρίτης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο.Τώρα το Λονδίνο απειλεί να πάρει τα σκήπτρα αυτά.
Αντικειμενικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος.
Κάποιοι κάνουν λόγο για 250.000 και ορισμένοι μέχρι 400.000. Το νούμερο αυτό είναι σίγουρα υπερβολικό.
Την ίδια στιγμή παρά το Brexit η προτίμηση που επιδεικνύουν οι Έλληνες για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζει ακάθεκτη με ή χωρίς Brexit.
Ενδεικτικό είναι ότι 135.000 Έλληνες έσπευσαν να ζητήσουν καθεστώς προσωρινής διαμονής (pre-settled status) στην Βρετανική πρωτεύουσα. Ο αριθμός εντυπωσιάζει.
Μπορεί να υπάρχουν καταγεγραμμένοι Έλληνες σε 140 χώρες εκτός Ελλάδος, αλλά η Βρετανία παραμένει στις πρώτες θέσεις ως προς τη μεγάλη συγκέντρωσή τους.
Σύμφωνα με το δημαρχείο του Λονδίνου, εντοπίζονται 300.000 Έλληνες μονάχα στην περιφέρειά του.
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