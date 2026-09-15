Ποια είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο; Δεν βρίσκεται στην Ελλάδα...

Σύμφωνα με το δημαρχείο του Λονδίνου στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου ζουν πλέον 300.000 Έλληνες. Για δεκαετίες η Μελβούρνη είχε τον ...





Για δεκαετίες η Μελβούρνη είχε τον τίτλο της τρίτης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο.Τώρα το Λονδίνο απειλεί να πάρει τα σκήπτρα αυτά.Σύμφωνα με την απογραφή του 2016 στην Μελβούρνη ζουν 173.598 Έλληνες.Αντικειμενικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος.Κάποιοι κάνουν λόγο για 250.000 και ορισμένοι μέχρι 400.000. Το νούμερο αυτό είναι σίγουρα υπερβολικό.Την ίδια στιγμή παρά το Brexit η προτίμηση που επιδεικνύουν οι Έλληνες για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζει ακάθεκτη με ή χωρίς Brexit.Ενδεικτικό είναι ότι 135.000 Έλληνες έσπευσαν να ζητήσουν καθεστώς προσωρινής διαμονής (pre-settled status) στην Βρετανική πρωτεύουσα. Ο αριθμός εντυπωσιάζει.Μπορεί να υπάρχουν καταγεγραμμένοι Έλληνες σε 140 χώρες εκτός Ελλάδος, αλλά η Βρετανία παραμένει στις πρώτες θέσεις ως προς τη μεγάλη συγκέντρωσή τους.Σύμφωνα με το δημαρχείο του Λονδίνου, εντοπίζονται 300.000 Έλληνες μονάχα στην περιφέρειά του.