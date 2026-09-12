Ξεκάθαρη απειλή από τον γνωστό τούρκο για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Θα προβούμε σε προληπτική νόμιμη άμυνα ...

Ενοχλημένοι εμφανίζονται οι Τούρκοι με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», με αποτέλεσμα οι ακραίες φωνές να έχουν κατακλύσει τα μέσα ενημέρωσης στ...

Ενοχλημένοι εμφανίζονται οι Τούρκοι με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», με αποτέλεσμα οι ακραίες φωνές να έχουν κατακλύσει τα μέσα ενημέρωσης στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, ιδίως έπειτα και από τις διευκρινίσεις για τον «πηγαίο κώδικα».Ο εκ των εμπνευστών του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», απόστρατος ναύαρχος Cihat Yaycı, ξαναχτύπησε με πολύ επιθετικό λόγο και απειλές ακόμη και για χτυπήματα.Αναλυτικά ανέφερε:Τα συστήματα που θα εγκαταστήσει η Ελλάδα στα νησιά αποτελούν άμεση απειλή για την Τουρκία. Διότι αυτά τα ραντάρ και οι αισθητήρες θα παρακολουθούν όλες τις κινήσεις των τουρκικών αεροσκαφών· θα σχηματίσουν ένα δίκτυο πληροφοριών γύρω από την Τουρκία.Θα τοποθετήσετε στρατεύματα, όπλα, ραντάρ, αισθητήρες και πυραύλους σε νησιά που θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, παραβιάζοντας διεθνείς συμφωνίες· και η Τουρκία θα το παρακολουθεί απλώς σιωπηλά! Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο;Υπάρχουν σαφείς συμφωνίες σε ισχύ. Αν παραβιάσετε αυτές τις συμφωνίες, η Τουρκία φυσικά θα πει «σταματήστε» σε αυτό.Ο αξιότιμος Πρόεδρός μας είπε κάποτε:«Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα».Αυτά τα λόγια δεν λέγονται μάταια. Αν η Τουρκία διαπιστώσει ότι διαμορφώνεται μια πραγματική απειλή εναντίον της, ότι δημιουργείται μια «Συμμαχία του Κακού» και ότι αυτές οι χώρες περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθούν, θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο.Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για «προληπτική νόμιμη άμυνα» και την εφαρμόζουν. Το Ισραήλ επιτίθεται επικαλούμενο την ίδια δικαιολογία, και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Θα αποτελέσει πρόβλημα μόνο όταν το κάνει η Τουρκία;Η Τουρκία θα ασκήσει και αυτή το δικαίωμά της στην προληπτική νόμιμη άμυνα!Η εικόνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ είναι επίσης εξαιρετικά εντυπωσιακή. Στην Ελλάδα, δημοσιεύονται σχεδόν καθημερινά άρθρα εναντίον της Τουρκίας. Οι ελληνικές εφημερίδες και οι πολιτικοί μιλούν συνεχώς για την Τουρκία, επισημαίνοντάς την ως στόχο.Λοιπόν, μιλάμε καθημερινά για την Ελλάδα στην Τουρκία; Όχι! Μιλάμε γι’ αυτήν περιστασιακά, αυτό είναι όλο. Επειδή η Τουρκία δεν έχει επιθετικές προθέσεις έναντι της Ελλάδας.Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχει μια εμφανής αίσθηση επιθετικότητας. Αυτοί δεν συμπεριφέρονται φιλικά. Αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι φιλία· είναι μια πολιτική εξοπλισμού, παραβίασης συμφωνιών, περικύκλωσης και απειλής της Τουρκίας.Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται τόσο κοντά στην Τουρκία που είναι σχεδόν εντός εμβέλειας σφεντόνας. Ωστόσο, η Τουρκία δεν έχει ρίξει ούτε μια πέτρα με σφεντόνα σε αυτά τα νησιά μέχρι σήμερα!Η Τουρκία δεν είναι επιθετική. Ωστόσο, όσοι απειλούν την Τουρκία δεν θα βρουν μπροστά τους ένα σιωπηλό, αβοήθητο και παθητικό κράτος!