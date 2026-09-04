Παρέμβαση από τις ΗΠΑ που ζητούν προστασία της ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας της Αγίας Αικατερίνης του Σινά

Σαφές μήνυμα υπέρ της προστασίας της ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά στέλνει η Ουάσιγκτον, προσδ...





Η τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η νομική εκκρεμότητα γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς παραμένει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 18 Ιουλίου ο Μασάντ Μπούλος, ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου για τις αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών στην αντιπροσωπεία της Μονής στο Κάιρο. Κατά τη συνάντηση, ο Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να μετέφερε το προσωπικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και το δικό του, για τη διατήρηση του ιστορικού status quo της Μονής και να εξέφρασε πρόθεση να στηρίξει τις προσπάθειες για τη διαφύλαξη της ιστορικής και πνευματικής της ταυτότητας.



Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αμερικανική παρέμβαση έχει συγκεκριμένα όρια: η Ουάσιγκτον δεν τοποθετείται δημοσίως επί του ζητήματος της ιδιοκτησίας, ούτε προσδιορίζει ποιο ακριβώς νομικό καθεστώς θεωρεί ότι πρέπει να ισχύσει.



Τι αποφάσισε το αιγυπτιακό δικαστήριο για την Αγ.ΑικατερίνηΗ κρίσιμη εξέλιξη σημειώθηκε στις 28 Μαΐου 2025, όταν το Εφετείο της Ισμαηλίας εξέδωσε απόφαση σχετικά με την πολυετή δικαστική διαμάχη. Η απόφαση αναγνώρισε ουσιαστικά τη δυνατότητα των μοναχών να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το κύριο μοναστηριακό συγκρότημα και τους θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς χώρους.



Δεν αναγνώρισε, όμως, ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Μονής επί ορισμένων αμφισβητούμενων εκτάσεων και διέταξε την αποχώρηση από συγκεκριμένα γειτονικά ακίνητα, μεταξύ των οποίων κήποι και αμπελώνες.



Κατά συνέπεια, προστατεύεται η θρησκευτική λειτουργία της Μονής αλλά το ζήτημα της ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων της δεν έχει λυθεί οριστικά.



Τη συγκεκριμένη διαφοροποίηση έχει επισημάνει επανειλημμένα η ελληνική διπλωματία, με τον ίδιο τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, να εξηγεί ότι η απόφαση του δικαστηρίου κατοχυρώνει για πρώτη φορά ρητά και με σαφήνεια τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής ως τόπου λατρείας, ενώ ταυτόχρονα δεν αναγνωρίζει την ιδιοκτησία της επί των επίμαχων περιουσιακών στοιχείων.



Στόχος για την Ελλάδα η διατήρηση της Μονής όπως είναιΗ Αθήνα έχει από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίσει το ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς η Μονή Αγίας Αικατερίνης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του ελληνικού και ορθόδοξου πολιτισμού εκτός ελληνικής επικράτειας.

Τον Ιούνιο του 2025, μετά τις συνομιλίες του στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε δηλώσει ότι Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να εργαστούν για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Μονής, καθώς και για τη νομική της μορφή και προσωπικότητα. Βασικός στόχος, όπως είχε επισημάνει, ήταν η λύση να στηρίζεται στη μακραίωνη παράδοση και στο ήδη διαμορφωμένο status της Μονής ως ελληνορθόδοξου λατρευτικού χώρου.



Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει λόγο για προσπάθεια εξεύρεσης μιας «λειτουργικής λύσης», η οποία θα εξασφάλιζε τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της Μονής και θα διασφάλιζε τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας υπογράμμιζε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκομμένα από τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου.



Ένα μνημείο που ξεπερνά τα όρια της ΟρθοδοξίαςΗ διεθνής σημασία της Αγίας Αικατερίνης δεν οφείλεται μόνο στη μακραίωνη ιστορία της. Υπενθυμίζεται, ότι η UNESCO έχει εντάξει την περιοχή της Αγίας Αικατερίνης στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 2002, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική παγκόσμια αξία της.



Η Μονή βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Σινά, του βιβλικού όρους Χωρήβ, το οποίο συνδέεται με την παράδοση της παραλαβής των Δέκα Εντολών από τον Μωυσή. Το τοπίο είναι ιερό για τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες – τον Χριστιανισμό, το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό. Η UNESCO χαρακτηρίζει τη Μονή ως το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για τον αρχικό του σκοπό χωρίς διακοπή από την ίδρυσή του τον 6ο αιώνα. Τα τείχη και τα κτήριά της αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, ενώ στο εσωτερικό της διατηρείται ένας εξαιρετικά σημαντικός πλούτος χειρογράφων, εικόνων και άλλων έργων χριστιανικής τέχνης.



Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για ένα μοναστήρι μεγάλης ηλικίας αλλά για ένα ζωντανό μνημείο, στο οποίο συνυπάρχουν η αρχιτεκτονική, η τέχνη, η ιστορία και η αδιάλειπτη μοναστική ζωή.



Η βιβλιοθήκη και τα χειρόγραφαΙδιαίτερη θέση στην παγκόσμια πολιτιστική αξία της Μονής καταλαμβάνει η βιβλιοθήκη της.



Η Αγία Αικατερίνη διατηρεί μία από τις σημαντικότερες παλαιές συλλογές χριστιανικών χειρογράφων στον κόσμο, μαζί με χιλιάδες άλλα ιστορικά τεκμήρια και εικόνες.



Κατά συνέπεια, η προστασία της Μονής αφορά ταυτόχρονα τη μοναστική ζωή, τα αρχιτεκτονικά μνημεία, τις εικόνες, τα χειρόγραφα και τα παλαιά βιβλία, τα εκκλησιαστικά κειμήλια, τους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και ολόκληρο το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο του Σινά. Άλλωστε, και η UNESCO υπογραμμίζει ακριβώς αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στο μοναστηριακό συγκρότημα και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας αξίας της περιοχής.



Η πρόκληση του ζητήματος της ιδιοκτησίαςΤο ιδιοκτησιακό ζήτημα ξεπερνά το πλαίσιο της απλής λειτουργίας της Μονής. Η ελληνική κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι η Μονή δεν διαθέτει εδώ και αιώνες ένα ειδικό νομικό καθεστώς στο αιγυπτιακό δίκαιο, που να αντιστοιχεί στη μοναδικότητα της ιστορικής της παρουσίας.



Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει εξηγήσει ότι επί δεκαπέντε αιώνες η Μονή λειτουργούσε χωρίς ειδική αναγνώριση της νομικής της προσωπικότητας και χωρίς πλήρως κατοχυρωμένους τίτλους ιδιοκτησίας για τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται. Ταυτόχρονα, ένα ακόμη ζήτημα αφορά την ίδια τη συνέχεια της μοναστικής κοινότητας και το καθεστώς παραμονής των μοναχών, καθώς η διασφάλιση της λειτουργίας ενός μνημείου δεν αρκεί, εάν αποκοπεί από τον ζωντανό οργανισμό, που το συντηρεί και του δίνει νόημα.



Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ελληνική πλευρά έχει θέσει ως βασικό στόχο όχι μόνο την προστασία των κτηρίων, αλλά και τη διασφάλιση της συνέχειας της μοναστικής ζωής και του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής.



Η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου





Η υπόθεση είχε οδηγήσει το 2025 σε έντονη διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Αθήνας και Καΐρου: τον Ιούνιο, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι θα εργαστούν για μια συμφωνία που θα κατοχύρωνε τα δικαιώματα και τη νομική υπόσταση της Μονής. Τον Οκτώβριο του 2025 η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε ότι είχε επιτευχθεί προκαταρκτική κατανόηση για το μέλλον της Μονής. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε δηλώσει αργότερα, κατά την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών, ότι οι συζητήσεις με την Αίγυπτο προχωρούσαν και ότι είχε επιτευχθεί προκαταρκτική συνεννόηση.



Όπως προκύπτει, κοινός στόχος Αθήνας και Καϊρου, ήταν να κρατήσουν την υπόθεση στο επίπεδο της διπλωματικής διαπραγμάτευσης, προκειμένουν να αποφευχθεί μια παρατεταμένη αντιπαράθεση.



Η σημασία της αμερικανικής παρέμβασηςΑν και δεν αποτελεί νομική λύση, η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έχει πολιτικό και διπλωματικό βάρος δηλώνοντας ότι θεωρούν σημαντική την προστασία της ιστορικής και θρησκευτικής ταυτότητας της Μονής και ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας τη θέση της ως μοναδικού μνημείου της παγκόσμιας χριστιανικής κληρονομιάς.



Ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η θρησκευτική κληρονομιά αποτελεί συχνά αντικείμενο πολιτικών, γεωπολιτικών και νομικών αντιπαραθέσεων, η παρέμβαση των ΗΠΑ συνιστά ιδιαίτερα σημαντική κίνηση ενώ λειτουργεί υπέρ της ενίσχυσης της διεθνούς προσοχής γύρω από το ζήτημα.



Η Αίγυπτος και το σχέδιο ανάπτυξης του ΣινάΤην ίδια στιγμή, η Αίγυπτος έχει αναπτύξει ένα ευρύτερο σχέδιο για την περιοχή της Αγίας Αικατερίνης. Το σχέδιο «Great Transfiguration» αποσκοπεί στη μετατροπή της περιοχής σε διεθνή προορισμό θρησκευτικού, ιστορικού και περιβαλλοντικού τουρισμού. Η πρόκληση είναι να συνδυαστεί η ανάπτυξη με την προστασία ενός τοπίου εξαιρετικής πολιτιστικής και φυσικής αξίας.



Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται η επισήμανση της UNESCO, ότι η περιοχή αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, όπου το μοναστήρι, οι αρχαιολογικοί και θρησκευτικοί χώροι, το φυσικό τοπίο και η μοναστική ζωή συνδέονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, το μέλλον της Μονής δεν περιορίζεται στους τίτλους ιδιοκτησίας αλλά έχει τεράστια σημασία και το ποιο μοντέλο ανάπτυξης θα υιοθετηθεί τελικά για ένα τέτοιου βεληνεκούς μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

Σαφές μήνυμα υπέρ της προστασίας της ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά στέλνει η Ουάσιγκτον, προσδίδοντας νέα διεθνή διάσταση σε μια υπόθεση που εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Ελλάδα και στον ορθόδοξο κόσμο.Συγκεκριμένα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «αναγνωρίζουν και επιδιώκουν να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία» της Μονής, την οποία χαρακτήρισε ως το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα. Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς εξακολουθεί να μην έχει οριστικοποιηθεί το νομικό καθεστώς της Μονής και των περιουσιών, που συνδέονται με αυτήν, μετά την απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου της 28ης Μαΐου 2025.Παράλληλα, η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν εδώ και μήνες επιχειρήσει να βρουν μια λύση, που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Μονής, τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της και τη συνέχεια της μοναστικής κοινότητας.