Ύπνος σε 120 δεύτερα - Αυτό είναι Το στρατιωτικό μυστικό κατά της αϋπνίας

onalert Με αυτήν την μέθοδο που ανακάλυψε ο Στρατός, κανείς δεν θα μείνει ξάγρυπνος. Λέγεται ότι αναπτύχθηκε λόγω της ανησυχίας της στρατιωτικής ηγεσίας για πιθανά σφάλματα χειριστών εξαιτίας κόπωσης και έλλειψης ύπνου. Είναι απλή, συνδυάζει χαλάρωση των μυών, τεχνικές αναπνοής και εικόνες που φέρνει κανείς στο νου του και με εξάσκηση έξι εβδομάδων υπόσχεται ποσοστά επιτυχίας 96%.Η συγκεκριμένη τεχνική του αμερικανικού Στρατού έγινε ευρύτερα γνωστή από ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1981 αλλά τώρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Αν και χρησιμοποιείται από τον Στρατό ώστε να μπορούν οι στρατιώτες να ξεκουράζονται ακόμη και στο πεδίο της μάχης –η έλλειψη ύπνου δεν είναι απλώς πρόβλημα, μπορεί να καταστεί όπλο στα χέρια του αντιπάλου– μπορεί να λειτουργήσει και για τους πολίτες, χαρίζοντάς τους ύπνο σε δύο λεπτά!Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Η μέθοδος αποτελείται από δύο μέρη, το πρώτο εκ των οποίων είναι να «αδειάσει» κανείς εντελώς το μυαλό του. Αυτό χρειάζεται περίπου 1,5 λεπτό για να γίνει σωστά –χρόνος που σημειωτέον δεν περιλαμβάνεται στα δύο λεπτά για την έλευση του ύπνου.Ένα: Χαλαρώστε τους μυς του προσώπου σας, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας, του σαγονιού και τους μυς γύρω από τα μάτια.Δύο: Χαμηλώστε τους ώμους όσο πιο πολύ γίνεται. Κατόπιν, χαλαρώστε το μπράτσο και τον βραχίονα του ενός χεριού και μετά του άλλου.Τρία: Εκπνεύστε και χαλαρώστε το στήθος σας.Τέσσερα: Τέλος, χαλαρώστε τα πόδια σας, πρώτα τους μηρούς και μετά τις γάμπες.Στην συνέχεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα ακόμη «αδειάσματος» του νου, οι ειδικοί προτείνουν να φέρνει κανείς στο μυαλό του μια από τις ακόλουθες τρεις εικόνες:α. Ξαπλωμένος σε ένα κανώ σε μια ήρεμη λίμνη και τίποτα άλλο, μόνο ο γαλάζιος ουρανός από πάνωβ. Χωμένος με μια μαύρη βελούδινη αιώρα, σε ένα κατασκότεινο δωμάτιογ. Να επαναλαμβάνετε νοερά «μην σκέφτεσαι, μην σκέφτεσαι, μην σκέφτεσαι» συνεχώς για 10 δευτερόλεπταΤο τελευταίο βήμα χρησιμοποιείται συχνά σε διάφορα άλλα προγράμματα διαλογισμού για τον ύπνο. Αν πάλι ανήκετε στο 4% που δεν είδε αποτέλεσμα μετά από έξι εβδομάδες, ο αμερικανικός Στρατός το έχει προβλέψει κι αυτό: «Το τελικό συμπέρασμα όσον αφορά έναν καλό αναζωογονητικό ύπνο είναι να κάνετε αυτό που ταιριάζει σε εσάς. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, το καλύτερο είναι να ακούει κανείς το σώμα του…»Ο καλός ύπνος αξίζει όσο τα πολεμοφόδια‘Ενας Στρατός μπορεί να βαδίζει με το στομάχι του, σύμφωνα με το παλιό, δοκιμασμένο, ρητό, όμως ένας ξεκούραστος Στρατός αποδίδει καλύτερα, κάνει λιγότερα λάθη υπό πίεση και έχει καλύτερο ηθικό. Η στέρηση ύπνου (deprivation of sleep) με την βοήθεια ακατάπαυστων βομβαρδισμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο και η στρατιωτική ιστορία βρίθει σχετικών περιστατικών.Οι πραγματικοί επαγγελματίες που ξέρουν την στρατηγική σημασία του ύπνου, κάνουν τα πάντα για να μην τον χάσουν. Αυτό ακριβώς έκαναν δύο ζόρικοι τύποι της Delta Force σε μια πτήση της USAF με προορισμό την Βαγδάτη, λέει μια ιστορία.Μόλις το αεροσκάφος έφτασε στο καθορισμένο ύψος πτήσης, οι Delta σηκώθηκαν, άνοιξαν τους ατομικούς τους υπνόσακους με τα θερμαινόμενα στοιχεία, φόρεσαν ακουστικά συνδεδεμένα σε iPod και βυθίστηκαν σε βαθιά κύματα ύπνου Z αδιαφορώντας για τον loadmaster που διαμαρτυρόταν πως όλοι έπρεπε να κάθονται σε θέσεις και να είναι δεμένοι…Όταν προσγειώθηκαν στην Βαγδάτη, όλοι ήταν λιώμα από την κούραση μετά από τόσες ώρες στα «πλεκτά» καθίσματα και τον θόρυβο του αεροπλάνου συν το τζετ-λαγκ. Όλοι, εκτός από τους τύπους της Delta που έδειχναν φρέσκοι-φρέσκοι, ανανεωμένοι και επικίνδυνα έτοιμοι για επιχειρήσεις.