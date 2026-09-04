Έξι χρόνια πριν, τέτοια μέρα... Οι Έλληνες Ειδικοδυναμίτες και η οικογένεια των Αλεξιπτωτιστών αποχαιρερτά τον Λοχία των ΕΤΑ Κωνσταντίνο Μελιγκώνη!

«Η πατρίδα, η πόλη, η γειτονιά μας έχασε νωρίς έναν από τους αξιότερους της γενιάς μας. Να έχεις καλό παράδεισο Κωστα Μελιγκωνη! Θα σε θυμόμαστε για πάντα με το χαμόγελο σου!»



Με αυτά τα λόγια οι φίλοι του αποχαιρετούσαν πριν έξι χρόνια τέτοια ημέρα τον άτυχο Αλεξιπτωτιστή του ΕΤΑ Κωνσταντίνο Μελιγκώνη που βρέθηκε τα ξημερώματα της 4ης Σεπτεμβρίου 2020 βαριά τραυματισμένος συνέπεια ελευθέρας πτώσεως από Chinnok αργά το βράδυ της προηγούμενης...



Από ελικόπτερο Chinook για άλμα ελεύθερης πτώσης, επιχειρούσε ο άτυχος Λοχίας του ΕΤΑ ενταγμένος στη Μονάδα Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, όταν παρασύρθηκε από δυνατή ριπή ανέμου και αγνοούνταν μέχρι της πρώτες πρωινές ώρες εκείνης της μέρας...