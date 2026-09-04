Τζιχαντιστές στη νότια Συρία καλούν σε ιερό πόλεμο (τζιχάντ) κατά του Ισραήλ

Μια νέα ένοπλη φατρία που αυτοαποκαλείται «Κίνημα Αποτροπής της Κατοχής» εμφανίστηκε στη νότια Συρία, οργανώνοντας ανοιχτά ένοπλη αναμέτρ...





Μια νέα ένοπλη φατρία που αυτοαποκαλείται «Κίνημα Αποτροπής της Κατοχής» εμφανίστηκε στη νότια Συρία, οργανώνοντας ανοιχτά ένοπλη αναμέτρηση με το Ισραήλ.Σύμφωνα με αναφορές από την περιοχή, η ρητορική της ξεπερνά την εναντίωση στις ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις, επικαλούμενη τζιχάντ και στοχεύοντας «Σιωνιστές Εβραίους».Και αυτός είναι ο κίνδυνος για τον οποίο το Ισραήλ προειδοποιούσε εξαρχής.Ο Αχμέντ αλ-Σαράα μπορεί να φοράει κοστούμι, να κάνει χειραψίες με Δυτικούς ηγέτες και να μιλά τη γλώσσα της μετριόπαθειας.Όμως, ένοπλα τζιχαντιστικά κινήματα εξακολουθούν να αναδύονται από το ίδιο ισλαμιστικό οικοσύστημα που τον έφερε στην εξουσία.