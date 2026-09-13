Διασφαλίζοντας στρατηγική έγκαιρη προειδοποίηση: Η απαραίτητη εξοπλιστική προσθήκη στη Πολεμική Αεροπορία

Το 2016 η σουηδική εταιρία SAAB ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός αναβαθμισμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AEW&C με ...





Οι διαθέσιμες λειτουργίες του ραντάρ είναι:

Έρευνα μεγάλης εμβέλειας

Αποκάλυψη πολύ μικρών στόχων ακόμη και σε υψηλό κυμματισμό

ISAR απεικόνιση πλοίων

Χαρτογράφιση εδάφους μεσαίας και μεγάλης ανάλυσης για μεγάλη ή συγκεκριμένη περιοχή αντίστοιχα.

Ένδειξη κινούμενου στόχου στο έδαφος GMTI

Διασύνδεση με το σύστημα AIS

Δεδομένων Ναυτιλίας/ Πλοήγησης: Διάκριση μάζας γης, ανίχνευση καιρού και ανίχνευση αναταράξεων.

Beacon detection σε αποστολές έρευνας και διάσωσης (SAR)

Η πολυλειτουργικότητα έγκειται στο γεγονός ότι οι διάφορες λειτουργίες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα λόγω της ικανότητάς του να αλλάζει κυματομορφές από παλμό σε παλμό. Για παράδειγμα, η επιτήρηση επιφάνειας και η ανίχνευση καιρού μπορούν να παρέχονται ταυτόχρονα.



Το αεροσκάφος διαθέτει επίσης ένα ηλεκτρο-οπτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα στο φάσμα του ορατού, του εγγύς υπέρυθρου και του υπέρυθρου φάσματος μεσαίου κύματος. Το σύστημα αυτό προσφέρει μεγάλης εμβέλειας οπτική και υπέρυθρη αναγνώριση και ταυτοποίηση στόχου καθώς και υψηλής ανάλυσης βίντεο.



Το σύστημα διοίκησης και ελέγχου (C2) στο αεροσκάφος επιτρέπει στο πλήρωμα να εκτελεί πολλαπλές αποστολές σε περίπλοκα και μεταβαλλόμενα σενάρια. Το αεροσκάφος φιλοξενεί έως και επτά θέσεις εργασίας C2. Κάθε κονσόλα χειριστή είναι εξοπλισμένη με έγχρωμη οθόνη ευρείας οθόνης 30 ιντσών υψηλής ανάλυσης που προσφέρει την καλύτερη δυνατή διεπαφή για τους χειριστές.



Οι οθόνες παρουσιάζουν δεδομένα στόχου που λαμβάνονται από τους αισθητήρες επί του σκάφους ή λαμβάνονται μέσω των συνδέσμων δεδομένων και επιτρέπουν στους χειριστές να βρίσκουν ίχνη, να ελέγχουν τις δικές τους δυνάμεις, να παρακολουθούν απειλές, να διαχειρίζονται λειτουργίες και να διαχειρίζονται όλα τα ενσωματωμένα συστήματα. Το σύστημα C2 επιτρέπει επίσης τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της αποστολής.



Η πολυλειτουργικότητα έγκειται στο γεγονός ότι οι διάφορες λειτουργίες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα λόγω της ικανότητάς του να αλλάζει κυματομορφές από παλμό σε παλμό. Για παράδειγμα, η επιτήρηση επιφάνειας και η ανίχνευση καιρού μπορούν να παρέχονται ταυτόχρονα.Το αεροσκάφος διαθέτει επίσης ένα ηλεκτρο-οπτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα στο φάσμα του ορατού, του εγγύς υπέρυθρου και του υπέρυθρου φάσματος μεσαίου κύματος. Το σύστημα αυτό προσφέρει μεγάλης εμβέλειας οπτική και υπέρυθρη αναγνώριση και ταυτοποίηση στόχου καθώς και υψηλής ανάλυσης βίντεο.Το σύστημα διοίκησης και ελέγχου (C2) στο αεροσκάφος επιτρέπει στο πλήρωμα να εκτελεί πολλαπλές αποστολές σε περίπλοκα και μεταβαλλόμενα σενάρια. Το αεροσκάφος φιλοξενεί έως και επτά θέσεις εργασίας C2. Κάθε κονσόλα χειριστή είναι εξοπλισμένη με έγχρωμη οθόνη ευρείας οθόνης 30 ιντσών υψηλής ανάλυσης που προσφέρει την καλύτερη δυνατή διεπαφή για τους χειριστές.Οι οθόνες παρουσιάζουν δεδομένα στόχου που λαμβάνονται από τους αισθητήρες επί του σκάφους ή λαμβάνονται μέσω των συνδέσμων δεδομένων και επιτρέπουν στους χειριστές να βρίσκουν ίχνη, να ελέγχουν τις δικές τους δυνάμεις, να παρακολουθούν απειλές, να διαχειρίζονται λειτουργίες και να διαχειρίζονται όλα τα ενσωματωμένα συστήματα. Το σύστημα C2 επιτρέπει επίσης τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση της αποστολής.

Το 2016 η σουηδική εταιρία SAAB ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός αναβαθμισμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AEW&C με το όνομα GlobalEye. Το νέο αυτό σύστημα στην ουσία πρόκειται για μια πολυλειτουργική πλατφόρμα που προσφέρει ταυτόχρονη παρακολούθηση αέρα, ξηράς και θάλασσας. Το κύριο συστατικό είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του ραντάρ Erieye που διαθέτει και η Π.Α. στα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AEW&C, το Erieye ER. Το νέο ραντάρ προσφέρει εκτεταμένη εμβέλεια αποκάλυψης στόχων σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο καθώς και καλύτερες επιδόσεις απέναντυ σε στόχους χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) και μικρής διατομής όπως βαλλιστικοί πύραυλοι.Η δεκάμετρη κεραία του ραντάρ είναι τύπου AESA και διαθέτει πομπoδέκτες Νιτριδίου του Γαλλίου (GaN) που εκπέμπουν στη ζώνη S. Η νέας τεχνολογίας κεραία του ραντάρ προσδίδει στο σύστημα εμβέλεια κατά 70% μεγαλύτερη για στόχους επιπέδου μαχητικού σε σύγκριση με το ραντάρ που φοράνε τα ελληνικά ΑΣΕΠΕ. Σύμφωνα με την SAAB η εμβέλεια αποκάλυψης στοχου μεγέθους μαχητικού αγγίζει τα 250 ν.μ. Επίσης το GlobalEye πετώντας στα 35.000 πόδια μπορεί να αποκαλύψει χαμηλά ιπτάμενους στόχους στην απόσταση των 250 ν.μ. Η μέγιστη θεωρητική εμβέλεια του ραντάρ ξεπερνάει τα 350 ν.μ.Πέραν όμως του κύριου ραντάρ που φέρει το αεροσκάφος φορέας στη ράχη της ατράκτου, το GlobalEye διαθέτει άλλα δύο συστήματα στη φαρέτρα του που το κάνουν πραγματικά πολυεργαλείο με δυνατότητες αποκάλυψης και αναγνώρισης στόχων τόσο στον αέρα όσο και στην ξηρά και στη θάλασσα. Τα συστήματα αυτά είναι το ραντάρ ναυτικής επιτήρησης Seaspray της ιταλικής Leonardo και ο Η/Ο αισθητήρας που βρίσκονται τοποθετημένα στην κοιλιά της ατράκτου του αεροσκάφους.Το ραντάρ Seaspray είναι ένα πολλαπλών λειτουργιών ραντάρ τύπου AESA που εκπέμπει στην μπάντα X και παρέχει κάλυψη 360 μοιρών και μέγιστη ακτίνα αποκάλυψης τα 320 ν.μ. Συνδυάζει ένα υπερσύγχρονο AESA με επεξεργαστή Commercial-off-the-shelf (COTS) για να προσφέρει κορυφαία κάλυψη ικανότητας αποκάλυψης στόχων σε αέρα, θάλασσα και ξηρά και έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε mode TWS μέχρι 200 στόχους ταυτόχρονα.