Πυροβολισμοί έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, βρέθηκαν κάλυκες και αίματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβυσσο, έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς έξω από beach bar. Σύμφωνα με τις πρώτες...



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στις 05:15 καταγράφηκε σχετική κλήση στο «100» για πυροβολισμούς στην περιοχή, με αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.



Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τουλάχιστον δύο κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος, στοιχεία που εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.



Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί τραυματισμένο άτομο στο σημείο, ωστόσο οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε κοντινά Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν κάποιος τραυματίας από το περιστατικό μετέβη για περίθαλψη με ιδιωτικό μέσο.



Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί και για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβυσσο, έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς έξω από beach bar.