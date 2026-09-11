Αθήνα ξύπνα! Ζητάνε και τα ρέστα οι Σκοπιανοί για τα αυτονομιστικά τραγούδια στην Μελίτη! «Τα προβλήματα της μακεδονικής εθνικής μειονότητας που ζει στην Ελλάδα δεν επιλύονται»

Και πάλι για γερά νεύρα το Σκοπιανό δημοσίευμα που ακολουθεί για να στηρίξει τους σλαβόψυχους που προκάλεσαν στην Μελίτη. Οι Σκοπιανοί ούτε ...









Κι όλα αυτά τα λένε απροκάλυπτα και χωρίς αντίλογο από την Αθήνα που συνεχίζει να κοιμάται ολόρθη, αρνούμενη να αντιμετωπίσει την εχθρική προπαγάνδα ακόμη και στο εσωτερικό της χώρας. Διαβάστε και εξοργιστείτε ελεύθερα:



Mkd.mk_Ανήσυχοι Έλληνες πολίτες υπέβαλαν στην Εισαγγελία της πόλης της Φλώρινα (το δημοσίευμα την αναφέρει ως Лерин), στην Ελλάδα, ένα βίντεο από έναν εορτασμό Σλάβων της Μακεδονίας από την Μελίτη, που τραγουδούν τραγούδια για τον Μέγα Αλέξανδρο, το οποίο οι καταγγέλλοντες θεωρούν πρόκληση.



Επιδιώκουν να προσδιορίσουν ποινικές ή άλλες ευθύνες που προκύπτουν από το περιεχόμενο και τη συμπεριφορά των ατόμων που εμφανίζονται σε αυτό, γράφει σλαβικό δημοσίευμα των Σκοπίων.



Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι «πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο βίντεο από ένα φεστιβάλ στη Μελίτη που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία στη Φλώρινα, στο οποίο ακούγεται ένα τραγούδι σε σλαβική γλώσσα με αναφορές στον Φίλιππο, τον Μέγα Αλέξανδρο και στίχους που καταλήγουν με τη φράση «Κάνετε λάθος, Έλληνες, αρκετά με τα ψέματα»».



Για τους ανήσυχους Έλληνες πολίτες, πρόκειται για το τραγούδι ενός εθνικιστικού τραγουδιού που συνδέεται με τη σύγχρονη εθνική «μακεδονική-σλαβική» αφήγηση, με στίχους που αναφέρονται άμεσα στον Φίλιππο Β’ και τον Μέγα Αλέξανδρο, απεικονίζοντας τον Φίλιππο ως τον βασιλιά της Μακεδονίας που οδήγησε τον μακεδονικό στρατό εναντίον της Αθήνας.



«Συνεχίζουν να αμφισβητούν την ελληνική ερμηνεία της αρχαίας μακεδονικής ιστορίας, ισχυριζόμενοι ότι οι Έλληνες έκαναν «λάθος» και παρουσιάζοντας τη «Μητέρα Μακεδονία» ως μια χώρα που πρέπει να αποδείξει στον κόσμο ότι ο Αλέξανδρος ήταν Μακεδόνας, όχι Έλληνας βασιλιάς.



Το τραγούδι κορυφώνεται με το πιο αμφιλεγόμενο μήνυμά του: «Κάνετε λάθος, Έλληνες, αρκετά με τα ψέματα», αναφέρει η ανάρτηση.



Τα προβλήματα σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μακεδονικής εθνικής μειονότητας που ζει στην Ελλάδα δεν επιλύονται.



Αντίθετα, οι προσπάθειες των Σλάβων στην Ελλάδα να επιλύσουν τα προβλήματα του ανήκειν, της χρήσης της γλώσσας, της εκπαίδευσης… εξακολουθούν να θεωρούνται ως αλυτρωτισμός που αναπτύσσεται βόρεια των ελληνικών συνόρων, καταλήγει η δημοσίευση του Mkd.mk