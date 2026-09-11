Ο πεζοναύτης που σκότωσε τον Μπιν Λάντεν αποκαλύπτει πώς τιμά την 11η Σεπτεμβρίου

















11 Σεπτεμβρίου 2001... Δύο μεγάλα αεροπλάνα πέφτουν στους Δίδυμους Πύργους, στο παγκόσμιο σύμβολο Εμπορίου και Οικονομίας, στη Νέα Υόρκη. Άλλο ένα πέφτει στο αμερικανικό Πεντάγωνο. Περίπου 3.000 άνθρωποι χάνονται και πάνω από 75.000 ζουν ακόμα με τον εφιάλτη εκείνης της ημέρας, η οποία έμεινε στην ιστορία ως «εκείνη που άλλαξε τον κόσμο».Πακιστάν, 10 χρόνια μετά, 2011. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, εμπνευστής και οργανωτής της 11ης Σεπτεμβρίου πέφτει νεκρός από τις σφαίρες Αμερικανού πεζοναύτη. Ο Ρομπ ΟΝίλ μένει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που σκότωσε τον μεγαλύτερο τρομοκράτη, τον ηγέτη της Αλ Κάιντα.Σήμερα, ο Ρομπ Ονίλ είναι 42 ετών και βετεράνος πεζοναύτης. Εφτά χρόνια μετά την επιχείρηση εξολόθρευσης του Μπιν Λάντεν και 17 μετά την «ημέρα που άλλαξε τον κόσμο», ο Ρομπ Ονίλ περιγράφει με δηλώσεις του στην Daily Mail πώς εμπνεύστηκε από τις εκδηλώσεις μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου και πως άντλησε δύναμη, προκειμένου να βρει το θάρρος, να συμμετάσχει στην επιχείρηση και να γίνει εκείνος ο εκδικητής της πλέον αποτρόπαιης πράξης στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας.«Είχα πάει ορισμένες φορές νωρίτερα στη Νέα Υόρκη. Τότε δεν γνώριζα πως αυτή η μεγάλη πόλη θα καθόριζε τη ζωή μου. Όταν επισκέφθηκα το μνημείο των θυμάτων, ήταν συγκλονιστικό. Θα είναι πάντα ιερό για μένα. Νομίζω ότι όλοι στον κόσμο πρέπει να δουν αυτό το μνημείο. Πηγαίνω μία φορά κάθε χρόνο εκεί, προκειμένου να συνειδητοποιήσω τι είναι τα σημαντικά στη ζωή. Για να ξαναζήσουμε τη στιγμή και να διαπιστώσουμε την απίστευτη δουλειά που έκαναν τα συνεργεία διάσωσης. Για μένα αυτό είναι το «ιερό Μανχάταν».