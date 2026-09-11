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Ναύπακτος: 70χρονος οδηγός μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και παρέσυρε δύο δίκυκλα

Σεπτεμβρίου 11, 2026

  Κατά την πορεία του, παρέσυρε δύο δίκυκλα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο Αναστάτωση προκλήθη...

 


Κατά την πορεία του, παρέσυρε δύο δίκυκλα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στην παραλία Γριμπόβου στη Ναύπακτο, όταν 70χρονος οδηγός μπήκε με το όχημά του αντίθετα σε μονόδρομο.

Ο οδηγός, κάτοικος Πατρών, δεν αντιλήφθηκε άμεσα το λάθος του και συνέχισε την πορεία του για περίπου 200 μέτρα στο αντίθετο ρεύμα, θέτοντας σε κίνδυνο τα διερχόμενα οχήματα.

Κατά την πορεία του, παρέσυρε δύο δίκυκλα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Άμεσα κλήθηκε το Λιμεναρχείο Ναυπάκτου, με όχημα και προσωπικό να σπεύδουν στο σημείο. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

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