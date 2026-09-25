Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που λαθρομετανάστης εγκαταλείπει παιδί πριν σκαρφαλώσει στο φουσκωτό

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας άνδρας μετανάστης εγκατέλειψε ένα παιδί πριν σκαρφαλώσει σε μια βάρκα στη Γαλλία, ενώ σύμφωνα με τη Dai...

🇬🇧 A migrant left a small injured child in the water while trying to get onto a small boat crossing the English Channel.



Follow: @europa pic.twitter.com/aAIaPFv4v7 — Europa.com (@europa) September 24, 2026

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας άνδρας μετανάστης εγκατέλειψε ένα παιδί πριν σκαρφαλώσει σε μια βάρκα στη Γαλλία, ενώ σύμφωνα με τη Daily Mail επιβεβαιώθηκε ότι σχεδόν 800 μετανάστες με μικρά σκάφη έφτασαν στη Βρετανία μέσα σε μία μόνο μέρα.Δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ο πατέρας του.Συγκλονιστικό και χαοτικό βίντεο που τραβήχτηκε κοντά σε μια παραλία στη Γαλλία δείχνει τον άνδρα να κρατά σφιχτά ένα μικρό παιδί, καθώς προσπαθεί να επιβιβαστεί στη μικρή βάρκα.Σε νερά που φτάνουν μέχρι το στήθος του και εν μέσω ισχυρών κυμάτων, αφήνει στη συνέχεια το παιδί, το οποίο μένει να επιπλέει στη θάλασσα για λίγα δευτερόλεπτα, με το πρόσωπο προς τα πάνω.Μέλη της γαλλικής οργάνωσης διάσωσης, της SNSM, κολυμπούν τότε προς το παιδί και το βγάζουν από το νερό.Το παιδί, που φαίνεται να είναι τριών ή τεσσάρων ετών, μεταφέρεται στη συνέχεια στην ακτή πάνω σε μια σανίδα διάσωσης, ενώ ο άνδρας συνεχίζει την προσπάθειά του να σκαρφαλώσει στο φουσκωτό.Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του άνδρα και του παιδιού, το οποίο φορούσε ένα μαύρο ανόρακ με κουκούλα και ένα πορτοκαλί σωσίβιο.Το βίντεο γυρίστηκε κοντά στην παραλία του Berck, περίπου 30 μίλια νότια της Boulogne, το απόγευμα της Δευτέρας. Οι ανατριχιαστικές σκηνές έλαβαν χώρα την ώρα που το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι 781 μετανάστες έφτασαν την Τετάρτη, ξεπερνώντας το προηγούμενο φετινό ρεκόρ των 752 που είχε καταγραφεί στις 29 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι 1.085 μετανάστες έφτασαν στη Βρετανία διασχίζοντας τη Μάγχη τις πρώτες τρεις ημέρες αυτής της εβδομάδας.