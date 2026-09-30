ΕΠΙΒΙΩΣΗ - ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ κι αφήστε το στο συρτάρι σας! Τα υπέρ - απαραίτητα προϊόντα σε περίπτωση γενικευμένης κρίσης









ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΞΑΝΑΛΕΜΕ... ΑΛΕΥΡΙ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ...















ΚΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΕΝ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ...



















ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ Β΄ΦΑΣΗ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΠΙΚΗ... ΡΙΞΤΕ ΕΝΑ ΒΛΕΦΑΡΟ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ, ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΘΕΚΕΥΣΕΤΕ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ...





01) Αλάτι: Πρέπει νά αποθηκεύσετε πολύ αλάτι, τόσο γιά τήν γεύση όσο καί γιά τήν συντήρηση των τροφίμων, αλλά καί ώς έναν πρακτικό τρόπο γιά νά ελκύετε άγρια ζώα στό κυνήγι. Σέ πολλές περιοχές, οί εκτάσεις μέ φυσικό αλάτι είναι απαγορευμένες στους κυνηγούς, άφού τό κυνήγι εκεί είναι υπερβολικά εύκολο καί δεν θεωρείται άθλημα. Αυτό θά πρέπει νά σάς λέει κάτι.





Σας συστήνω λοιπόν νά αποθηκεύσετε πολλαπλάσια ποσότητα αλατιού άπό αυτήν πού φαντάζεστε πώς μπορείτε νά χρειαστείτε. Έκτος καί αν ζείτε κοντά σέ αλυκή ή άλλο τόπο μέ φυσικό αλάτι, δεν μπορώ νά σάς περιγράψω πόσο μεγάλη σημασία έχει ή αποθήκευση αλατιού. Τό αλάτι είναι φτηνό καί άφθονο τώρα, αλλά σέ περίπτωση κρίσης θά είναι ένα σπάνιο καί πολύτιμο αγαθό στις περισσότερες περιοχές μακριά άπό τήν θάλασσα. Επίσης, τό αλάτι έχει μία σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής.





Κάντε μία έρευνα πάνω στά αποθέματα φυσικού αλατιού πού υπάρχουν στήν περιοχή όπου σκοπεύετε νά κάνετε τό καταφύγιο σας. Αυτή μπορεΐ νά αποδειχθεί μία ιδιαίτερα πολύτιμη γνώση σέ πε­ρίπτωση κρίσης. Αποθηκεύστε περίπου πέντε κιλά αλάτι γιά κάθε μέλος της οικογένεια σας. Μπορεί νά σας φαίνετε πολύ, άλλά πε­ριλαμβάνει καί επιπλέον γιά νά προσελκύσετε άγρια ζώα 7τό κυνήγι. Όσο θά χρησιμοποιήσετε στό μαγείρεμα καί στό τραπέζι πρέπει νά είναι ιωδιούχο.





02) Ρύζι: Προτιμώ τό καστανό ρύζι γιά τά διατροφικά του πλεονεκτήματα, έστω καί άν ό χρόνος συντήρη­σης του είναι μικρότερος άπό εκείνον τού λευκού. Τό συνδυασμένο βάρος θά πρέπει νά είναι περίπου δε­καπέντε κιλά άνά ενήλικο άτομο άνά έτος. Ό χρόνος πού μπορεί νά διατηρηθεί είναι περίπου οκτώ έτη.











03) Σιτάρι (ή άλλα δημητριακά ): Ή αποθήκευση δημη­τριακών είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της οικογενειακής προετοιμασίας. Τά σιτηρά μπορεί σύντομα νά μήν είναι τόσο φτηνά ή άφθονα, γιά αυτό αποθηκεύστε. Αγοράστε 100 κιλά άνά ενήλικα άνά έτος. (Ένα μέρος άπό αυτά μπορεί νά είναι μέ τήν μορφή ζυμαρικών). Μπορούν νά διατηρηθούν μέχρι καί τριάντα ή καί πα­ραπάνω χρόνια. Συστήνω επίσης τήν αγορά επιπλέον κιλών γιά ανταλλαγές καί αγαθοεργίες.

Δέν σας συστήνω νά αποθηκεύσετε αλεύρι, άφοϋ αυτό διατηρείται μόνο γιά δύο ή τρία χρόνια. Τό σιτάρι πού δέν έχει υποστεί επεξεργασία διατηρεί τό 80% της θρεπτικής του αξίας γιά τριάντα καί πλέον χρόνια. Αγοράστε λοιπόν μή επεξεργασμένο σιτάρι καί έναν χειρόμυλο γιά νά τό αλέθετε.

Μή παραβλέψετε τήν εύκολώτερη μέθοδο προετοιμα­σίας: τούς μουλιασμένους σπόρους. ‘Άν μουλιάσετε σέ νερό γιά ε’ικοσιτέσσερις έως τριάντα έξι ώρες τό σιτάρι, αυτό φουσκώνει καί μαλακώνει, ένώ στην συνέχεια, αν τό ζεστά­νετε, φτιάχνετε μέ αυτό ένα θρεπτικό πρωινό.





04) Καλαμπόκι: Τά ολόκληρα καλαμπόκια διατηρούνται πολύ περισσότερο άπό τά σπυριά τού καλαμποκιού ή τό καλαμποκάλευρο. γι’ αυτό νά αποθηκεύετε ολόκληρα καλαμπόκια καί νά αλέθετε μόνοι σας όσα χρειάζεστε. Υπολογίστε 25 κιλά ανά ενήλικα τόν χρόνο. Ό χρόνος αποθήκευσης τού ολόκληρου καλαμποκιού είναι οκτώ έως δώδεκα χρόνια, άλλά τό σπασμένο ή αλεσμένο καλαμπόκι διατηρείται μόνο δεκαοκτώ μέ τριάντα έξι μήνες.





05) Βρώμη: Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά ανά ενήλικα, ανά έτος. Ό χρόνος αποθήκευσης της βρώμης είναι τρία μέ έπτά χρόνια, ανάλογα μέ τήν ποικιλία καί τήν μέθοδο συσκευασίας.





06) Λίπη καί έλαια: Σάς συστήνω νά αποθηκεύετε κυ­ρίως ελαιόλαδο (παγωμένο, σέ πλαστικά μπουκάλια), μαγιονέζα, βούτυρο σέ σφραγισμένα δοχεία, καί φυστικοβούτυρο. Τό συνδυασμένο βάρος όλων αυτών πρέπει νά είναι γύρω στά πενήντα κιλά άνά ενήλικα, ανά χρόνο. Τά συσκευασμένα προϊόντα θά πρέπει νά ανανεώνονται συνεχώς, ή διαφορετικά νά δωρίζονται σέ φιλανθρωπικές οργανώσεις άνά δύο χρόνια. Τό παγωμένο λάδι πρέπει επίσης νά ανανεώνεται ή νά δωρίζεται κάθε τέσσερα χρόνια.











07) Γάλα σέ σκόνη: Αγοράστε τήν ποικιλία χωρίς λίπος. Αποθηκεύστε κάπου δέκα κιλά άνά ενήλικα, άνά έτος. Γιά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αγοράστε γάλα σέ σκόνη συσκευασμένο μέ άζωτο, άπό έναν πωλητή τροφίμων μακράς διαρκείας. Αυτό τό είδος μπορεί νά κρατήσει γιά πέντε καί πλέον χρόνια.





08) Φρούτα καί Λαχανικά σέ Κονσέρβες: Είναι πιό οικο­νομικό (καί μία καλή εξάσκηση) νά κονσερβοποιείτε τά δικά σας. Εφόσον ανανεώνετε συνεχώς τό απόθεμα σας, πρέπει νά ετοιμάζετε αρκετές ώστε νά καλύ­πτουν τίς ανάγκες του κάθε μέλους της οικογένειας γιά δύο χρόνια. 01 ποσότητες θά ποικίλλουν ανάλογα μέ τό πόσα φρούτα καί λαχανικά καταναλώνετε στό διαιτολόγιο σας.





09) Κρέας σέ Κονσέρβες: Καί πάλι, θά πρέπει νά ανα­νεώνετε τό απόθεμα συνεχώς, και δέν θά πρέπει νά αποθηκεύετε περισσότερο άπό όσο θά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσα σέ δύο χρόνια. Έγώ προτιμώ τά κονσερβαρισμένα χοιρινά της μάρκας DAK.





10) Σάκχαρα: Προτιμώ τό μέλι (έκτος, ασφαλώς, γιά τά βρέφη), άλλά ανάλογα μέ τά γούστα σας μπορεί επίσης νά θέλετε νά δημιουργήσετε ένα απόθεμα μέ ζάχαρη, μελάσσα, σόργον, σιρόπι σφένδαμου, καί διά­φορες μαρμελάδες καί ζελέδες. Τόθά πρέπει νά είναι περίπου είκοσι πέντε κιλά άνά ενήλικα, άνά έτος.