Θρήνος στην Ηλιούπολη: Πέθανε η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου που είχε πάθει ανακοπή λόγω κεραυνού

Έφυγε από τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής τ...

Έφυγε από τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής την περασμένη Τρίτη (22/9) λόγω κεραυνού που είχε χτυπήσει κοντά της.Όπως μεταδίδει το ilioupolinews.gr, ένας από τους πολλούς κεραυνούς που χτύπησαν τον Υμηττό το πρωί της Τρίτης, σημειώθηκε κοντά στο 2ο Γυμνάσιο με αποτέλεσμα η εκπαιδευτικός να τρομάξει και να υποστεί ανακοπή και σήμερα Τετάρτη (30/9) να καταλήξει.Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ερυθρό Σταυρό» σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την άμεση κινητοποίηση περαστικών, του νοσηλευτή του δημοτικού σχολείου και του ΕΚΑΒ, που ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).Οι διασώστες του ΕΚΑΒ συνέχισαν αδιάλειπτα τις προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής, ενώ στο νοσοκομείο οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να την επαναφέρουν, καθώς είχε φτάσει χωρίς ζωτικά σημεία.Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της 50χρονης παρέμεινε ιδιαίτερα σοβαρή και τελικά κατέληξε.