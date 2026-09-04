Αυτό είναι το ιστορικό του ψυχάκια που μπούκαρε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας! Και κυκλοφορούσε έξω...!!!

Όπως ενημερώσαμε νωρίτερα, ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυ...













Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, εξύβρισε και απείλησε γείτονές του με αεροβόλο όπλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του και τον οδήγησαν στον εισαγγελέα.





Τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές τον συνέλαβαν εκ νέου με αφορμή ενδοοικογενειακό επεισόδιο εις βάρος της συντρόφου του και της μητέρας της. Ο δράστης μετέβη στην οικία τους στις Αχαρνές και τις απείλησε με μαχαίρι. Οι δύο γυναίκες αιτήθηκαν και την ακούσια ψυχιατρική του εξέταση και ο δράστης οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς όπου και τελικά έγινε ο εγκλεισμός του.

Όπως ενημερώσαμε νωρίτερα, ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών, ένας εκ των οποίων τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα για να τον ακινητοποιήσει.Τον Απρίλιο του 2025, ο 31χρονος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και στην συνέχεια διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Ψ.Ν.Α. Δρομοκαΐτειο.