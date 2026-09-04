Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση «ΣΑΛΑΜΙΣ» με συμμετοχή ελληνικών φρεγατών

Τον συντονισμό της άσκησης είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού της Ε...





Τον συντονισμό της άσκησης είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού της ΕλλάδοςΚοινή άσκηση Έρευνας – Διάσωσης Κύπρου και Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, εντός της Περιοχής Ευθύνης Έρευνας – Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή μονάδων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.Σε ανακοίνωση το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ΚΣΕΔ αναφέρει ότι "την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε κοινή άσκηση Έρευνας – Διάσωσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-03/26».Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άσκηση πραγματοποιήθηκε εντός της Περιοχής Ευθύνης Έρευνας – Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.Στην άσκηση συμμετείχαν οι φρεγάτες «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» και «ΥΔΡΑ» του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού και ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς.Συμμετείχαν, επίσης, ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, καθώς και νοσηλευτές της Ειδικής Ομάδας «MEDEVAC» της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.Τον συντονισμό της άσκησης είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού της Ελλάδος.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο της Διακρατικής Συμφωνίας για θέματα Έρευνας – Διάσωσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.Οι πρόνοιες της συμφωνίας εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες ασκήσεις, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Έρευνας – Διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.