«Αστακός» η Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, 3.500 αστυνομικοί στους δρόμους, drones και προληπτικοί έλεγχοι: Πότε κορυφώνονται οι κινητοποιήσεις, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά (Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου) εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία ανοί...



Drones και προληπτικοί έλεγχοι



Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την εναέρια επιτήρηση. Drones της ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο θα λειτουργεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.



Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει διαρκής επιχειρησιακή εικόνα για την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και των πορειών, επιτρέποντας στις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στα σημεία όπου θα πραγματοποιούνται οι κινητοποιήσεις.



Παράλληλα, στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης και αποτροπής, προβλέπεται η πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων πριν από την έναρξη των συγκεντρώσεων και των κινητοποιήσεων.



Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, από τους οποίους αναμένεται να περάσουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις.



Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα στην περιοχή γύρω από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης». Εκεί, αναμένεται να τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα, με στόχο να αποτραπεί η προσέγγιση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.



Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα θα βρίσκεται, εφόσον απαιτηθεί από τις συνθήκες, και το υδροφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ.



Την εφαρμογή και την εξέλιξη των μέτρων θα παρακολουθούν, παράλληλα, δύο εισαγγελικοί λειτουργοί. Ο ένας θα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο δεύτερος στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με την παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αγοράς και πλήθος επισκεπτών, ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγκαινίων.Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. ενόψει των εγκαινίων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, drones, προληπτικούς ελέγχους, καθώς και εκτεταμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των πορειών που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο, ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ.Παράλληλα, οι αυριανές κινητοποιήσεις αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 15:00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης.Ο φετινός επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. κινείται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνο των προηγούμενων ετών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης κατοίκων, πολιτών και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης.Στο σχέδιο της Αστυνομίας προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 60 διμοιριών της ΥΑΤ και άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών από όμορους νομούς.Ξεχωριστό ρόλο στο επιχειρησιακό σχέδιο θα έχουν η Κρατική Ασφάλεια, καθώς και άλλες ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θα αναλάβουν καθήκοντα ανάλογα με το αντικείμενο και τον τομέα ευθύνης τους.