Γιατί πρέπει να μην παίρνετε το κινητό μαζί σας στην τουαλέτα…

Το ατελείωτο “σερφάρισμα” στο ίντερνετ ή τα παιχνίδια στο κινητό σας τηλέφωνο, ενώ κάθεστε στην τουαλέτα, έχει γίνει μια καθημερινή ρουτίνα για πολλούς ανθρώπους.Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτά τα λίγα λεπτά με το κινητό στην τουαλέτα θα μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία σας.“Το να αγγίζετε το κινητό σας καθώς χρησιμοποιείτε την τουαλέτας και πριν το πλύσιμο των χεριών σας είναι μια πολύ κακή ιδέα”, λέει ο δρ. Paul Matewele, μικροβιολόγος στο London Metropolitan University.Κινητό, μικρόβια και ασθένειεςΗ λεκάνη της τουαλέτας δεν είναι από τα πιο βρώμικα μέρη στο εσωτερικό του σπιτιού. Οπότε, δεν είναι ο κύριος ένοχος για την μεταφορά μικροβίων στο μπάνιο.Ο δρ. Matewele επισημαίνει ότι το κινητό γίνεται “φορέας” μικροβίων σε όλο το σπίτι. Αυτό συμβαίνει επειδή το μεταφέρουμε παντού. Η χρήση τους συνεχώς, ακόμα και στην τουαλέτα, σημαίνει ότι εκτίθεται σε περιοχές με πολλά μικρόβια. Τέτοια είναι τα αιωρούμενα μικρόβια στην τουαλέτα, ειδικά αφότου τραβήξετε το καζανάκι. Αλλά και οι επιφάνειες στο μπάνιο, ή οι πετσέτες με τις οποίες σκουπίζετε τα χέρια σας.“Το κάθισμα της τουαλέτας, οι χειρολαβές, οι νεροχύτες και οι βρύσες μπορεί να έχουν μικρόβια όπως το E. Coli. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και εντερικές ασθένειες. Έτσι καταλήγετε με διάρροια και ίσως κάποια μεταδοτική αναπνευστική λοίμωξη”, είπε ο δρ. Matewele.Προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση των μικροβίων, τα κινητά θα πρέπει να παραμείνουν στην τσάντα ή την τσέπη σας, μακριά από κάθε πιθανή επαφή με μικρόβια στην τουαλέτα.Πλύσιμο χεριών και... ξανά πλύσιμο χεριώνΣε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι πλένετε σχολαστικά τα χέρια σας πριν και μετά από οποιαδήποτε επίσκεψη στην τουαλέτα.“Το κυριότερο είναι να πλένετε τα χέρια σας και να διατηρείτε καθαρές επιφάνειες, όπως τα πόμολα και τα κινητά τηλέφωνα”, επισημαίνει η μικροβιολόγος καθηγήτρια Sally Bloomfield του Διεθνούς Επιστημονικού Φόρουμ για την Υγιεινή του Σπιτιού.Πρόσθεσε, επίσης, ότι μπορεί ο ιός της γρίπης πεθαίνει μέσα σε λίγα λεπτά όταν βρίσκεται έξω από το άτομο, αλλά άλλοι επικίνδυνοι ιοί επιβιώνουν για αρκετές εβδομάδες σε ξηρές επιφάνειες, όπως το κινητό τηλέφωνο.Πηγή: https://metro.co.uk