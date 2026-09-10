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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος που θώπευσε 14χρονη στο κέντρο της πόλης

Σεπτεμβρίου 10, 2026

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για περιστατικό με 14χρονη. Σύμφων...



Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 55χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελία για περιστατικό με 14χρονη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη παρενοχλώντας την σεξουαλικά, τόσο λεκτικά όσο και με χειρονομία.

Το ανήλικο κορίτσι κατήγγειλε το συμβάν και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 55χρονο.

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