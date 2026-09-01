Πριν λίγο... Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον των Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή του Ορμούζ.

Νέα πλήγματα εξαπολύθηκαν εναντίον στόχων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ Η επιχείρηση ξεκίνησε ...



Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

«Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).