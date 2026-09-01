Η Γερμανία Κατηγορεί τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία – Διμερείς κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Ρωσική μυστική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, δήλωσαν πριν ...

Ρωσική μυστική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, δήλωσαν πριν από λίγο οι υπουργός Εσωτερικών και Εξωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ και Γιόχαν Βάντεφουλ, ενώ ανακοίνωσαν τις πρώτες διμερείς κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο», τόνισε ωστόσο ο κ. Ντόμπριντ.«Η Ρωσία ευθύνεται για την υβριδική επίθεση στις 4 Αυγούστου», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ και πρόσθεσε ότι η Γερμανία είναι ο στόχος περαιτέρω υβριδικών επιθέσεων, ενώ, όπως είπε, διαπιστώνεται η βούληση της ρωσικής πλευράς για ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα. Το περιστατικό της Λειψίας, με οπλισμένο drone που βρέθηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη, θεωρείται, διευκρίνισε, όχι μεμονωμένο, αλλά κομμάτι ενός συνολικού σχεδίου υβριδικών επιθέσεων και επιβεβαιώνει το ήδη διαπιστωμένα υψηλό επίπεδο απειλής. «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών. Οι μέθοδοι και τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι γνωστά από άλλες ρωσικές επιθέσεις, σημείωσε και εξήγησε ότι η τεχνολογία που εντοπίστηκε στο σημείο αποκαλύπτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης, οι επιθέσεις ωστόσο ανατέθηκαν σε τους λεγόμενους «χαμηλού επιπέδου» πράκτορες, οι οποίοι ήταν ανεκπαίδευτοι ιδιώτες στρατολογημένοι από τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.Σε απάντηση στη ρωσική απόπειρα επίθεσης, η Γερμανία «αμύνεται έναντι των αντιπάλων της», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιοχάνες Βάντεφουλ και διαβεβαίωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει αποφασιστικά τις αμυντικές προσπάθειες της Ουκρανίας. Ανακοίνωσε επιπλέον τα εξής μέτρα κυρώσεων: Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου, η σύμβαση του «Ρωσικού Σπιτιού» (πολιτιστικού κέντρου που υπάγεται στη ρωσική πρεσβεία) θα καταγγελθεί, θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες, ο Ρώσος πρέσβης στο Βερολίνο θα κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία, ενώ θα αυξηθεί η πίεση στον ρωσικό σκιώδη στόλο.Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν συμμετείχε στην αποψινή συνέντευξη Τύπου, οι δύο υπουργοί όμως διευκρίνισαν ότι μιλούν για λογαριασμό όλης της κυβέρνησης και ότι ο κ. Μερτς συμμετείχε σε όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις για το θέμα.