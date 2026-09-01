Αυτή είναι η πραγματική ιστορία για το πώς έγινε από Εβραίος, Χριστιανός Ορθόδοξος ο Αρτέμης Μάτσας

Την παρακάτω πραγματική ιστορία την εδιηγείτο ο πατέρας των αδελφών Μάτσα (του Αρτέμη και του Νέστορα) και εξηγεί πώς η πασίγνωστη Εβραϊκή ...

Την παρακάτω πραγματική ιστορία την εδιηγείτο ο πατέρας των αδελφών Μάτσα (του Αρτέμη και του Νέστορα) και εξηγεί πώς η πασίγνωστη Εβραϊκή Οικογένεια της Αθήνας έγιναν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δεν ακολούθησαν κάποιο άλλο χριστιανικό δόγμα. Η ιστορία δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες λίγο πρίν την 21η Απριλίου και την μεταφέρουμε αυτούσια, δεδομένου ότι υπάρχει στο Διαδίκτυο σε δεκάδες παραλλαγές δίκην ανεκδότου, ενώ πρόκειται για πραγματικά γεγονότα...«Όταν το 1933 ο Χίτλερ ανέβηκε στην Εξουσία, ο Εβραίος μπαμπάς του Νέστορα και του Αρτέμη Μάτσα ζούσε στην Γερμανία και αποφάσισε να γίνει χριστιανός για να μή καταλήξει αρωματικό σαπούνι. Θέλησε, λοιπόν, να εξετάσει τις εκδοχές του χριστιανισμού για να επιλέξει. Πάει και βρίσκει τρείς ιερείς, έναν ορθόδοξο, έναν προτεστάντη κι έναν ρωμαιοκαθολικό. Τους λέει τις προθέσεις του κι εκείνοι συμφωνούν να τον ξεναγήσουν στις εκκλησίες τουςΠάει ο μπαμπάς Μάτσας με τον προτεστάντη μια Κυριακή, μπαίνει στο ναό και βλέπει τους ανθρώπους τακτοποιημένους με τα καλά τους ρούχα, ο καθένας στο κάθισμα του, μπροστά από τον κάθε πιστό μια Καινή Διαθήκη, η χορωδία να λέει τους ύμνους αρμονικά, τα πάντα να λάμπουν από καθαριότητα και μετά το τέλος όλοι του φερθήκαν ευγενικά με πολύ καλούς τρόπους.Την επόμενη Κυριακή συνεννοήθηκε με τον παπικό να πάει στο δικό του ναό. Μπαίνει μέσα, πλένει τα χέρια, ρίχνει το κέρμα ν ανάψει το λαμπάκι αντί για κερί και κάθεται. Ούτε εκεί όρθιοι, όλοι στα καθίσματά τους με τάξη και αρμονία. Άκουσε και την εγκύκλιο του Πάπα, είδε και τις φωτογραφίες του που δέσποζαν ακόμα και εντός του ναού. Πέρασε η ωρα, τέλειωσε η λειτουργία ,τον καλοδεχθήκαν, τον κέρασαν κι έφυγε.Την τρίτη Κυριακή κανόνισε να πάει στην ορθόδοξη εκκλησία. Μπαίνει μέσα ο Μάτσας και βλέπει άλλους να μιλάνε μεταξύ τους, πολλούς όρθιους γιατί δεν έφθαναν τα καθίσματα, τη νεωκόρο να μαλώνει με μια κυρία γιατί της έσβησε γρήγορα το κερί που άναψε, άκουγε τα μωρά να τσιρίζουν και να μη τα παρατηρεί κανείς, ο παπάς να φωνάζει στον ψάλτη να τελειώσει τα τεριρέμ, κάτι αγόρια να κάνουν μπανιστήρι στα κορίτσια κλπ. Μόλις τελείωσε η λειτουργία άρχισαν και τα μνημόσυνα, όπου άλλοι έβγαιναν στην εκκλησία κι άλλοι έμπαιναν με θόρυβο και φασαρία..Ο ορθόδοξος απογοητεύτηκε από την εικόνα που είδε ο προσήλυτος Μάτσας. Την επόμενη εβδομάδα συναντήθηκαν όλοι για να μάθουν τι αποφάσισε ο Εβραίος. Όταν βρεθήκαν όλοι μαζί τους λέει:«Στην προτεσταντική εκκλησία είδα μεγάλη τάξη και ευγένεια.Στην παπική είδα μεγάλη αφοσίωση στον πνευματικό σας αρχηγό και τις οδηγίες του ιερέα σας.Στην ορθόδοξη εκκλησιά είδα τέτοιο μπάχαλο που δεν το περίμενα»Ο ορθόδοξος σκυθρώπιασε απογοητευμένος, ενώ οι άλλοι δυο αναθάρρησαν. Ωστόσο, εκεί που όλα φαινόντουσαν χαμένα, ο Εβραίος πατήρ των αδελφών Μάτσα βροντοφωνάζει: «ΘΑ ΓΙΝΩ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ»!!!«Μα πώς; τον ρωτάνε ο ρωμαιοκαθολικός και ο προτεστάντης: «Αφού είδες ότι στην Ορθοδοξία όλα είναι ένα τεράστιο μπουρδέλο»…Ακούστε, λέει ο μακαριστός Μάτσας: «Τα δικά σας δικαιολογούνται με την τάξη που έχει ο ένας και την πειθαρχία που έχει ο άλλος. Τούτο εδώ – και δείχνει τον ορθόδοξο ναό– δεν δικαιολογείται:. Με τέτοιο μπάχαλο, μόνο αν έχεις τον Θεό μαζί σου διατηρείς πελατεία στο μπουρδέλο σου 2.000 χρόνια συνέχεια»!..Έτσι εκχριστιανίστηκε η οικογένεια Μάτσα και μπόρεσε να παίξει ο υιός Αρτέμης στις γνωστές ελληνικές ταινίες με θέμα την Κατοχή.