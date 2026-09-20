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Πρόγνωση για επικίνδυνη κακοκαιρία το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη

Σεπτεμβρίου 20, 2026

  Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες αναμένονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο (26-27/9) του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά δ...

 



Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες αναμένονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο (26-27/9) του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα που επικαλείται το MeteologyLive.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, δείχνουν συνθήκες που θυμίζουν τις προγνώσεις που είχαν καταγραφεί πριν την κακοκαιρία Daniel 2023.


«Το επόμενο Σαββατοκύριακο (26-27/09), η εικόνα δείχνει εξαιρετικά έκτακτες καιρικές καταστάσεις, με χαρακτηριστικά ισχυρής κακοκαιρίας» αναφέρει το MeteologyLive.

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