Δεν είναι μόνο για να περνάνε ΤΑ ΝΕΥΡΑ: Οι πέντε εναλλακτικοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε ΤΟ ΞΥΔΙ...













Το ξύδι έχει πολλές χρήσεις· αναδεικνύει τη γεύση που έχουν οι φακές, απογειώνει το ψητό χταποδάκι στη σχάρα και ηρεμεί αυτούς που έχουν νεύρα. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες χρήσεις, που μάλλον δεν γνώριζες και μπορεί να σου διευκολύνουν τη ζωή- όσον αφορά στη καθαριότητα. Όταν λοιπόν πας στο σούπερ μάρκετ φρόντισε να πάρεις ένα έξτρα μπουκάλι ξύδι γιατί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως εξής:1. Καθαριστικό φούρνου μικροκυμάτωνΌταν ζεσταίνεις το φαγητό σου στο φούρνο μικροκυμάτων πετάγονται κομμάτια από αυτό στα τοιχώματά του, τα οποία κολλάνε και ξεραίνονται. Για να καθαρίσεις χωρίς κόπο το φούρνο σου και μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις σε ένα μπολ (που μπαίνει στο φούρνο μικροκυμάτων) 1/4 φλ. ξύδι και 1 φλ. νερό και να ζεστάνεις το μείγμα για λίγα λεπτά. Οι ξεραμένες τροφές θα ξεκολλήσουν ενώ θα απολυμάνεις πανεύκολα το φούρνο.2. Καθαριστικό παπουτσιώνΑν το εσωτερικό των παπουτσιών σου μυρίζει περίεργα, ανακάτεψε λίγο ξύδι με ζεστό νερό και με ένα πανάκι πέρασε τον πάτο αρκετές φορές μέχρι να καθαρίσει. Άφησέ τα να στεγνώσουν και tadaaah, τέρμα οι άσχημες μυρωδιές.3. Απολυμαντικού μπάνιουΤο ξύδι έχει απολυμαντικές ιδιότητες ενώ διώχνει εύκολα και τα άλατα, οπότε την επόμενη φορά που θα καθαρίσεις τη λεκάνη και το νιπτήρα, ρίξε λίγο ξύδι και τρίψε ελαφρά με το σφουγγάρι σου. Το αποτέλεσμα θα σε εντυπωσιάσει!4. Αποσμητικό χεριώνΑν αποφεύγεις να μαγειρέψεις κοκκινιστό γιατί δεν θέλεις να κόψεις κρεμμύδια και σκόρδο για να μην μυρίσουν τα χέρια σου, τότε ήρθε η ώρα να μάθεις ότι αν πλύνεις τα χέρια σου με σαπούνι και ξύδι οι ενοχλητικές μυρωδιές θα εξαφανιστούν. Αμέ.5. Δυναμωτικό νυχιώνΜια φορά την εβδομάδα βούτηξε τα νύχια σου σε ένα μπολ με ξύδι και θα δεις πως θα δυναμώσουν αλλά και πως θα εξαφανιστούν τα πετσάκια!