Οι Σκοπιανοί ψευτομακεδόνες στο Πιρίν απάντησαν «σκληρά» στην Πρόεδρο της Βουλγαρίας

Οι Βούλγαροι καλά να πάθουν γιατί αυτοί δημιούργησαν τον ψευτομακεδονισμό με την στήριξη της Ρωσίας και τώρα τους έχει γυρίσει μπούμερανγ...

Η OMO «Ίλιντεν» – Πίριν απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Προέδρου της Βουλγαρίας Ιλιάνα Γιότοβα ότι οι σλαβο-σκοπιανές οργανώσεις στη Βουλγαρία δεν εγγράφονται επειδή τους λείπουν συνεχώς έγγραφα κατά την υποβολή αιτήσεων.Ο συμπρόεδρος της οργάνωσης, Στόικο Στόικοφ, λέει ότι η τεκμηρίωση υποβάλλεται σύμφωνα με πρότυπα ήδη εγγεγραμμένων ενώσεων, αλλά ότι τα βουλγαρικά ιδρύματα εντοπίζουν νέες ελλείψεις με κάθε νέα προσπάθεια.«Όταν υποβάλλουμε έγγραφα, τα υποβάλλουμε σύμφωνα με το πρότυπο των εγγράφων των εγγεγραμμένων οργανισμών που συνιστούν οι βουλγαρικές αρχές», δήλωσε ο Στόικοφ, προσθέτοντας ότι διαφορετικά δικαστήρια και διαφορετικές δικαστικές αρχές κάνουν διαφορετικές παρατηρήσεις και, αφού αυτές εκπληρωθούν, εμφανίζονται νέες.Η αντίδραση έρχεται μετά τη δήλωση της Γιότοβα στο Στρασβούργο, μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, ότι η Βουλγαρία είχε εφαρμόσει τις προηγούμενες συστάσεις σε υποθέσεις που σχετίζονται με το «OMO Ίλιντεν» και ότι είχε αλλάξει το νομικό πλαίσιο για να καταστεί δυνατή η καταχώριση.Σύμφωνα με τη Γιότοβα, το πρόβλημα έγκειται πλέον στις ίδιες τις απαιτήσεις καταχώρισης.«Δυστυχώς, κάθε φορά χάνουν κάποιο έγγραφο», δήλωσε η Βουλγάρα πρόεδρος, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εποπτεία των υποθέσεων θα τερματιστεί σύντομα.Ο Στόικοφ, από την άλλη πλευρά, ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να μετατεθεί η ευθύνη για τις αποτυχημένες εγγραφές στις σλαβο-σκοπιανές οργανώσεις.Λέει ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ζήτησε να προσκομιστούν δείγματα τεκμηρίωσης από επιτυχώς καταχωρημένες ενώσεις και ότι η OMO «Ilinden» στη συνέχεια τήρησε αυτές τις οδηγίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά ταύτα, εντοπίστηκαν πολλές νέες παρατηρήσεις στις τελευταίες διαδικασίες.«Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, συμμορφωνόμαστε με τα πάντα, αλλά αυτοί απλώς τα επινοούν. Πρέπει να σταματήσουν να παραβιάζουν τον νόμο και να μας καταχωρήσουν», δήλωσε ο Στόικοφ στην εφημερίδα «Βέτσερ».Ορισμένες από τις παρατηρήσεις του βασίζονται σε προηγούμενες αξιολογήσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.Το 2023, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενώσεις που συνδέονται με την OMO «Ilinden» και παρόμοιες οργανώσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συστηματικά αρνήσεις και «τη συνεχή εμφάνιση νέων λόγων άρνησης», παρόλο που η τεκμηρίωσή τους έχει εξεταστεί αρκετές φορές.Ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει κάπως στο μεταξύ.Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Επιτροπή Υπουργών έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητα πρόσθετα ειδικά γενικά μέτρα σε αυτήν την ομάδα περιπτώσεων, αλλά ζήτησε από τις βουλγαρικές αρχές να συνεχίσουν να παρακολουθούν την επίδραση των νέων κανόνων και να εξετάζουν κάθε νέα αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το Άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.Οι ίδιες οι ενώσεις κλήθηκαν να συμμορφωθούν με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του Ιουνίου 2025.Η Βουλγαρία δήλωσε στην επίσημη ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι δύο αιτήσεις της OMO «Ilinden» από τον Ιούλιο του 2025 απορρίφθηκαν λόγω τυπικών ελλείψεων στα έγγραφα.Σε μία από τις διαδικασίες, κατόπιν έφεσης, τα βουλγαρικά δικαστήρια επικαλέστηκαν επίσης πρόσθετους λόγους για την απόρριψη, συμπεριλαμβανομένων ελλείψεων σχετικά με τα πρακτικά της ιδρυτικής συνέλευσης, τις υπογραφές και τους κανόνες ένταξης. Αυτή είναι η θέση που χρησιμοποιεί η Σόφια ως απόδειξη ότι το πρόβλημα δεν έγκειται πλέον στους στόχους της οργάνωσης, αλλά στην εκπλήρωση των τυπικών απαιτήσεων.Αλλά οι υποθέσεις δεν έχουν ακόμη κλείσει εντελώς.Το Συμβούλιο της Ευρώπης επιβεβαίωσε ότι η σύνοδος της Επιτροπής Υπουργών από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου θα εξετάσει τα μέτρα που έλαβε η Βουλγαρία για την εκτέλεση των αποφάσεων στην ομάδα «Ενωμένη Μακεδονική Οργάνωση Ίλιντεν και Άλλοι κατά Βουλγαρίας».Επί του παρόντος, περισσότερες από 160 αποφάσεις και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Βουλγαρίας εκκρεμούν ακόμη για πλήρη εκτέλεση.Η βάση της μακροχρόνιας διαμάχης είναι πολλαπλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που διαπίστωσαν παραβιάσεις του δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι λόγω της άρνησης των βουλγαρικών αρχών να καταχωρίσουν οργανισμούς που υποστηρίζουν την αναγνώριση της «μακεδονικής» μειονότητας στη Βουλγαρία, αφού για τη χώρα δεν υπάρχει μακεδονική εθνότητα.Συνεπώς, η διαμάχη μεταξύ της Γιότοβα και της OMO «Ίλιντεν» – Πίριν καταλήγει τώρα σε δύο αντίθετες θέσεις.Η OMO «Ίλιντεν» επιμένει ότι τα μέλη της αποτελούν μέρος της «εθνικής μακεδονικής μειονότητας» στη Βουλγαρία, μέρος του σλαβικού πληθυσμού των Σκοπίων που αυτοαποκαλούνται ως «Μακεδόνες». Η Βουλγαρία δεν αναγνωρίζει ούτε «μακεδονική γλώσσα» ούτε «μακεδονικό έθνος», τα οποία θεωρεί ως ανύπαρκτα.Η Σοφία, επιπλέον, ισχυρίζεται ότι το νομικό εμπόδιο έχει αρθεί και ότι οι τυπικές ελλείψεις στις αιτήσεις παραμένουν. Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι οι τυπικές παρατηρήσεις αλλάζουν συνεχώς και πρακτικά συνεχίζουν να εμποδίζουν την εγγραφή.Η τελική αξιολόγηση του κατά πόσον η Βουλγαρία έχει εφαρμόσει επαρκώς τις αποφάσεις δεν γίνεται ούτε από τη Γιότοβα ούτε από την OMO του Ίλιντεν, αλλά από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία συνεχίζει να παρακολουθεί την υπόθεση.