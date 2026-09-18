Ελάτε να τα πάρετε... Οι τούρκοι λένε ότι ΔΕΝ ανήκουν στην Ελλάδα Ρω και Στρογγύλη! Οργιάζουν τα κανάλια τους...

Στη γεωγραφική εγγύτητα του Καστελλόριζου με τις τουρκικές ακτές αναφέρθηκε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, παρουσιάζοντας ρεπορτ...

Στη γεωγραφική εγγύτητα του Καστελλόριζου με τις τουρκικές ακτές αναφέρθηκε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, παρουσιάζοντας ρεπορτάζ για την περιοχή και σχολιάζοντας την παρουσία ελληνικού πολεμικού πλοίου στο νησί.Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής, έγινε αναφορά στη Ρω και τη Στρογγύλη, με το δίκτυο να υποστηρίζει ότι οι δύο νησίδες «δεν ανήκουν στην Ελλάδα».Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα της εκπομπής, ο παρουσιαστής ανέφερε ότι το Καστελλόριζο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 1.950 μέτρων από τις τουρκικές ακτές.«Το Καστελλόριζο απέχει μόλις 1.950 μέτρα από την παραλία μας», σημείωσε, με τον συνομιλητή του να επαναλαμβάνει την απόσταση και να σχολιάζει ότι πρόκειται για απόσταση «που μπορεί να καλυφθεί κολυμπώντας».Εν τω μεταξύ όλη αυτή η τουρκική προπαγάνδα περί Καστελλόριζου καταντά παρανοϊκή, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι και στη Θράκη το Διδυμότειχο απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία.Δηλαδή τι θέλουν τώρα; Να αρχίσουμε κι εμείς να λέμε ότι η παραλία τους απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από την Ελλάδα; Διότι το Καστελλόριζο είναι Ελλάδα. Και να το εμπεδώσουν καλά οι Τούρκοι αυτό, αλλιώς θα κάψουμε όλη την παραλία τους.Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην παρουσία πυραυλακάτου στο νησί, διερωτώμενος:«Τι προσπαθεί, λοιπόν, να κάνει η Ελλάδα;». Οι γνωστές απλοϊκές «απορίες» των μιγάδων εξισλαμισμένων-εκτουρκισμένων.Ο συνομιλητής του χαρακτήρισε την κατάσταση «αστεία», χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση.Νωρίτερα, το τουρκικό δίκτυο είχε παρουσιάσει χάρτη της περιοχής, αναφερόμενο στις νησίδες Ρω και Στρογγύλη.Στο ρεπορτάζ, η Ρω αναφέρθηκε με την τουρκική ονομασία Καράαντα, ενώ η Στρογγύλη ως Φενέρ Αντασί.Το A Haber υποστήριξε ότι οι δύο νησίδες «δεν ανήκουν στην Ελλάδα», παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη θέση στο πλαίσιο της αναφοράς του στη γεωγραφία της περιοχής.